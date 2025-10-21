Uljara u koju je utkana najbolja povijest sjajnog istarskog maslinarstva

U ambijentu jedne od najstarijih i najvećih, zapravo najveće uljare na Sredozemlju između 2. i 6. stoljeća, probali smo novo mlado ekstradjevičansko maslinovo ulje Salvela Aurum Primis, proizvedeno od ovogodišnjih maslina. Doista, osjećali smo se poput starih Rimljana kušajući ga u prekrasnom velikom masliniku smještenom odmah uz obalu u Barbarigi, a ondje je u 1. stoljeću osnovana ova velika uljara koja je u svojim najboljim danima imala 12 preša za ulje.

Ne samo to, bila je tehnološki iznimno inovativna za svoje doba, koristili su se različiti sklopovi kao i gravitacija da bi se dobilo ulje koje se onda slalo u sam Rim gdje su razni patriciji za njega plaćali ozbiljan novac. Bila je ondje nekada i vila vlasnika s pripadajućim zgradama za radnike, a sama je uljara bila ukrašena mozaicima. No to vjerojatno još nije sve jer se lokalitet tek treba u cijelosti istražiti. U tijeku je arheološko-istraživački projekt “Rimski krajolik i dinamika naseljavanja istarskih kolonijalnih agera”, koji tim Terra Eno Olea, tvrtka koja proizvodi ulja Salvela, provodi u suradnji s Odsjekom za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Joukowski institutom za arheologiju i antički svijet američkog Sveučilišta Brown. Kao i pripadajuća vila, jedan je njezin dio sada pod morem koje je sada znatno više nego tada, prije dva tisućljeća.

Foto: Studio 11

Nije tajna da su maslinova ulja s ovog područja među najboljima u Europi, a brend Salvela dolazi iz iste obitelji kao i Medea – vinarija koja je stekla slavu zahvaljujući vrhunskom vinu Punta Greco, s položaja koji je poseban po tome što ga s tri strane obasjava sunce.

Ova su dva lokaliteta potvrda koliko je istarski poluotok jedinstven na razini cijele Europe pa je i put do maslinika u Barbarigi bio prilika da se još jednom u to uvjerimo. U Vodnjanu smo u lijepoj kušaonici ByIstria probali ponudu ulja Salvele – Bužu, Rošinjolu, Bjelicu i Aurum s hladnim istarskim specijalitetima ali i svježom malvazijom Turtian 2024. o kojoj će se zasigurno još čuti jer već i ovako mlada pokazuje da pripada samom vrhu bogate ponude vina od ove Istri svojstvene sorte grožđa. Sandra Marček Cvitić, direktorica prodaje i marketinga za Salvelu i Medeu, kaže kako ‘salvela’ ima svoje značenje.

– Barbariga je staro naselje. U njegovoj je okolini nađeno mnogo ostataka naselja kroz čitavu povijest, od Histra i Ilira nadalje. Naziv Barbariga nastao je prema plemićkoj obitelji koja je bila vlasnik posjeda, a Salvela je naziv lokaliteta u široj okolini koji asocira na zdravlje, objasnila je.

No kako smo u Istru došli zbog maslinova ulja, zaputili smo se u nedaleku uljaru. Uljara Vodnjan počela je s radom još 1911., o čemu svjedoče i fizički dokazi na obližnjem trgu na kojem stoji stara mehanička preša s dva kamena. Inače je ovo bila i jedna od

prvih uljara s hladnim prešanjem što, kao uostalom valjda svaka inovacija u nas, nije dočekano najbolje, no ta se metoda pokazala dobrom, a uljara je opstala do danas. Jedino je, nakon što ju je preuzela Salvela, temeljito preuređena, ali uz konzervatorski nadzor, pa su na njoj i dalje stare grede iz doba Italije, u originalnoj boji, te vrata kakva su se koristila i kada je otvorena. I kada smo došli, aktivnost je bila velika, već su stizale masline lokalnih uzgajivača. Godišnje se od njihovih maslina proizvede oko 1500 tona ulja, a Salvela ovdje napravi oko 300 tona. I sjajan je to prizor, nauči se svašta, pa i to da se masline – tuširaju. Kako bi se u cijelosti oprale od zemlje, doista prođu i kroz takav proces.

Foto: Studio 11

– Masline se na ovom području uzgajaju tisućama godina, a činjenica da ovdje i danas uspijevaju stabla stara više od 200 godina potvrđuje koliko je lokacija prirodno pogodna za maslinarstvo. Terroir Barbarige, s bogatim slojevitim tlom i refleksijom svjetla od morske površine koja povećava osunčanost, usput ublažavajući niske zimske i visoke ljetne temperature, donosi jedinstvenu prednost u stvaranju ulja visoke kvalitete, istaknuo je Edi Družetić, možda i najveći stručnjak za masline u Istri s desetljećima iskustva. Pogon je moderniziran, a to je u svojim počecima bila i najmodernija uljara u ovom dijelu Europe. Da bismo stigli do povijesne uljare i njezinih 3000 kvadratnih metara kao i 8000 stabala maslina koje čine Salvelin maslinik, koristili smo se zanimljivim prijevo- znim sredstvom – buggyjem. Tresući se tako makadamima između suhozida koji su trajna vrijednost Sredozemlja, a posebno naše obale, upoznali smo jug Istre na vrlo originalan način. Istra se razvija neprestano, na planiran i pametan način.

Kombinacija materijala sa starih kuća i suvremenih stilova gradnje, uz nove zgrade koje se često smještaju malo dalje od obale,

pretvara ovo mjesto u sve privlačniju destinaciju – i za goste iz susjednih zemalja. A s obzirom na pogled na Brijune s točaka iznad Fažane, zaključak je da se o istarskoj obali zapravo premalo priča. Možete, recimo, naletjeti i na srne koje će ponuditi predivan prizor

ili susresti bicikliste i trkače, koji će se teško umoriti od traženja novih puteva. Ili posjetiti staru rimsku uljaru, u kojoj smo probali novo ulje Primis.

Foto: Studio 11

– Mlado ulje zasebna je kategorija među ekstradjevičanskim maslinovim uljima. Karakterizira ga izostanak kristalne bistroće upravo zbog nježne filtracije. Izvanredno je bogato, elegantno i živopisno. Njegov miris otkriva note svježeg ploda masline, artičoka, stabljike rajčice, svježe pokošene trave i zelenih jabuka. Vrlo je intenzivno, s umjerenom pikantnošću, a pršti pozitivnom energijom, veselo je i razigrano, baš poput svoje mladenačke zelene boje. Također, naziv mlado ekstradjevičansko maslinovo ulje ovaj proizvod nosi samo prvih 100 dana.

Ulje Salvela Aurum Primis objedinjuje sveukupno četiri sorte maslina; istarsku bjelicu i bužu, autohtone sorte koje dolaze u harmoničan dio svog razvoja nešto kasnije, te leccino i pendolino, introducirane rane sorte koje daju svoju aromatičnost i nježnost upravo sada, rekao je Marko Krstačić, glavni enolog vinarije Medea predstavljajući Primis. Još je jedna karakteristika mladog ekstradjevičanskog ulja da se ‘otvara’ svakim novim udahom i gutljajem, kao i da brzo promijeni boju na suncu, a njega je na sreću tog dana bilo dosta. Kao što je bilo interesantno probati ga s nizom tradicijskih primorskih zalogaja kao što su riba na savur, srdela i kadel što bi bila vrsta morskog psa, lagana salata od hobotnice ili roastbeef u pratnji vrlo finog pikantnog senfa.

Foto: Studio 11

Sve zalogaji koji su imali zadatak parirati gustom i potentnom mladom ulju. Nakon kušanja i završetka uz krasan Medein pjenušac od malvazije, uvjerili smo se u to kako u Istri znaju biti majstori još jednog jela kojim se više hvale brojni drugi naši krajevi. Konoba

Alla Beccaccia, hvatajući zadnje zrake sunca u ovom razdoblju, nudi zaista izvrsna jela poput pašte s tartufima ili šugom od boškarina. Sjajno je bilo igrati se s Medeinim Montironom, malvazijom napravljenom od grožđa s najboljih položaja ove vinarije, ili pak s Punta Grecom berbe 2022., iznimnim vinom od merlota odležavanim u hrastovim bačvama. Ali ono što nas je zapravo oduševilo bila je teletina ispod peke za koju nismo sigurni da smo negdje probali bolju. Pregršt dokaza da Istra ne prestaje otkrivati svoje tajne.