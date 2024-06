Udala se za muškarca kojeg je upoznala online nakon samo dva dana: 'Nikad nisam bila sretnija'

Žena kaže da "nikad nije bila sretnija" nakon što se udala za muškarca kojeg je upoznala na internetu, nakon samo dva dana. Anonimna žena (19) otvorila je Redditovu stranicu r/confessions kako bi ispričala svoje iskustvo i objasnila da je prvi put naišla na svog supruga (20) na popularnom internetskom forumu 4chan.

Par se zbližio preko video igre Stardew Valley, a na kraju je on pitao mogu li se naći. Objasnila je kako se zbog njega osjećala "stvarno posebno" i kako je jedan neobičan komentar doveo do toga da se spoje, piše Mirror.

"Bili smo samo prijatelji iz Stardew Valleya neko vrijeme, igrali smo zajedno kad je bilo vremena. Onda je tražio da me dođe vidjeti, a ja sam pristala na to. Kad smo se prvi put zagrlili, činilo se stvarno posebno, ali to nije bio razlog zbog kojeg sam se zaljubila u njega", napisala je.

Ispričala je kako su proveli dan zajedno i razgovarali o svim mogućim temama. "Rekla sam mu: 'Voljela bih da se mogu udati za muškarca poput tebe', a on je rekao: 'Stvarno?! Želiš li se udati za mene?' i skočio je da obuje cipele pa me odveo po prstenje. Vjenčali smo se sljedećeg jutra i nikad nisam bila sretnija. Nikada se nisam osjećala tako dobro u vezi s bilo čim. Kupio nam je kuću prije nekoliko tjedana i bit će gotova za useljenje krajem ovog mjeseca. Ne mogu dočekati", nastavila je.

Objasnila je da je jedva ikome rekla o tome zbog straha od osuđivanja. Također je zabrinuta za svoju baku. "Imam 19 godina, a ona me odgajala od moje 13. godine. Otkad je moja mama umrla, stvarno je zaštitnički nastrojena prema meni i zabrinuta je cijelo vrijeme. Voli mog muža, od tada su se dobro upoznali, ali ona još ne zna da smo se vjenčali. Ona ima bolest srca zbog koje joj srce nepravilno i ubrzano kuca ako je pod stresom, a ja se bojim da ću je šokirati i izazvati srčani udar", kaže.

Reagirajući u komentarima, jedna se osoba našalila: "Ne morate se brinuti o izlasku iz faze medenog mjeseca ako ga nikada niste ni imali." Na što je drugi dodao: "Odličan životni trik." Drugi su rekli kako se nadaju da se šali.

Druga je osoba pitala: "Kako ste se vi tako brzo vjenčali? Kakav je bio proces? Mislio sam da morate čekati dozvolu za vjenčanje da bi bila prava... Tako sam zbunjena." A žena je objasnila: "Otišli smo u zgradu suda jutro nakon što smo odlučili da se želimo vjenčati, dali su nam dozvolu za vjenčanje odmah nakon što smo se vjenčali. Čekali smo tamo otprilike sat vremena i to je to."

