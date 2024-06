Ljudi žestoko kritizirali mladenkinu mami zbog izbora odjeće na vjenčanju: 'Ovo je grozno i očajno!'

Mnogi ljudi znaju da postoji jedno pravilo kada su vjenčanja u pitanju - nemoj zasjeniti mladenku. No, jedna je majka mladenke ostavila mnoge šokiranima kada se na vjenčanju svoje kćeri pojavila u prozirnoj haljini ispod koje je bio samo bikini, piše The Sun.

I dok je outfit izazvao pomutnju, mladenku je uzrujala druga opcija koju je mama imala. Mama je navodno planirala odjenuti bijelu haljinu, ali ju je kći molila da to ne čini. Međutim, mnogi su ipak bili šokirani prozirnom odjećom za koju je netko rekao da podsjeća na "jeftinu spavaćicu od poliestera".

Jedna je osoba rekla: "Tako je neprikladno nositi donje rublje na vjenčanju." Druga je korisnica dodala: "Ne bih joj dopustila da se približi fotografu. To je suludo." Treći je odgovorio: "Odjeća nije prikladna za vjenčanje."

Međutim, neki su ljudi mislili da mama izgleda nevjerojatno dobro. Jedna je osoba istaknula: "Ako imaš što pokazati, pokaži to." A netko je napisao: "Oh, to je tako zgodno, a ona ima 57 godina?"

Neki su rekli da bi bili bijesni na mladenkinom mjestu zbog ovakve odjeće. Jedan je komentirao: "Ljutila bih da sam nevjesta", dok je netko drugi dodao: "Zašto bi uopće nosila bikini na vjenčanju? Nisi na plaži, a majka si mladenke."

Kći se, međutim, nije previše uznemirila majčinom odjećom i zahvalila je mami na internetu. Činilo se da su svi bili dobro raspoloženi dok su obilježavali poseban dan i nasmijani na fotografijama.

