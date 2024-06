Htio se našaliti s djevojkom prije nego što ju zaprosi, ali stvari su pošle po zlu: 'Nisam se tome nadao'

Mnogi ljudi ulažu puno vremena i truda u prosidbu svoje druge polovice. Međutim, jedan je muškarac otkrio da stvari baš i ne idu po planu kada je postavio veliko pitanje svojoj djevojci. Naime, odveo je svoju djevojku u Veneciju jer je planirao romantičnu prosidbu. No, na kraju nije ni kleknuo nakon što je prvo izveo šalu koja je okončala njegove planove, piše Mirror.

Muškarac je otišao na popularni X (bivši Twitter) račun @Fesshole kako bi podijelio svoju priču o prosidbi. I mnogi ljudi su se sažalili nad njim.

"Odveo sam djevojku u Veneciju, planirao je zaprositi. Ali prvo sam mislio izvesti šalu u kojoj se pretvaram da ću kleknuti kako bih je zaprosio, ali to je zapravo kako bih zavezao svoje cipele. Učinio sam to i reakcija moje djevojke je bila 'Oh, hvala Bogu, mislila sam da ćeš me zaprositi'. Nisam se nadao tome. Nisam ju ni zaprosio", napisao je.

Objava je postala viralna otkako je podijeljena - skupivši nevjerojatnih 1,4 milijuna pregleda, a mnogi su smatrali da to znači kraj veze. "Ako žena kaže ne prosidbi, veza je prije ili kasnije gotova. Održavanje otvorenih opcija nije obvezujuće." Drugi je dodao: "Odmah je ostavi."

Took g/f to Venice, planning to propose to her. But first I thought I'd pull a prank where I pretend to get down on a knee to propose, but it's actually to tie my shoe. I did this and my g/f's reaction was "oh thank god, I thought you were going to propose". Didn't propose.