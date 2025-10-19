Učili su vas da ljudi imaju pet osjetila? Znanstvenici otkrili da imamo i 'skriveno' šesto čulo koje je ključno za naše zdravlje

Vjerojatno ste cijeli život slušali da ljudi imaju samo pet osjetila – vid, sluh, njuh, okus i dodir. No, nova istraživanja znanstvenika iz Scripps Research Instituta otkrivaju da u nama neprestano djeluje još jedno, skriveno osjetilo — i ono bi moglo biti najvažnije od svih. Za razliku od poznatih pet osjetila, koja nam govore što se događa oko nas, ovo šesto osjetilo obavještava mozak o tome što se događa unutar nas – od otkucaja srca i krvnog tlaka do gladi, žeđi i stresa, prenosi UNILAD.

To je mehanizam zbog kojeg vaše tijelo zna kada treba dublje disati, piti vodu ili aktivirati imunološki sustav. Zove se interocepcija. “Interocepcija je temeljna za gotovo svaki aspekt zdravlja, ali ostaje uglavnom neistražena granica neuroznanosti,” objašnjava profesor Xin Jin, voditelj istraživanja Nacionalnog instituta za zdravlje vrijednog 14,2 milijuna dolara.

Dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu 2021. godine, dr. Ardem Patapoutian, profesor neuroznanosti na Scripps Researchu, kaže da znanstvenici tek sada počinju mapirati ovaj nevjerojatno složen proces. “Zapanjujuće je koliko malo znamo o našim unutarnjim senzornim sustavima u usporedbi s onim što znamo o vanjskima,” rekao je, “Tek sada počinjemo razumijevati kako neuroni prikupljaju informacije iz organa, kako ih mozak obrađuje – i što s tim informacijama zapravo radi.”

Patapoutianov vlastiti put u ovo područje počeo je naizgled jednostavnim pitanjem: Što se događa s neuronom kada ga ubodete? Prije više od deset godina, njegov je tim pomoću staklene sonde poticao pojedine stanice i pratio kako živčani sustav šalje električne signale.

Postupnim isključivanjem različitih proteina pronašli su dva ključna ionska kanala, nazvana PIEZO1 i PIEZO2 — molekule koje omogućuju stanicama da “osjete” pritisak, pokret i ravnotežu. Ti su kanali otkriveni ne samo u koži, već i u srcu, plućima, želucu, krvnim žilama, pa čak i u biljkama.

Ovi nalazi danas su temelj istraživanja interocepcije — osjetila koje bi moglo objasniti kako naše tijelo regulira rad organa, ali i zašto emocije poput tjeskobe, uzbuđenja ili straha osjećamo fizički. Drugim riječima, kada osjetite “knedlu u grlu”, “leptiriće u trbuhu” ili “intuiciju da nešto nije u redu”, to možda nije puka metafora. To bi moglo biti vaše šesto čulo – interocepcija – koja tiho radi upravo ono za što je stvorena - da vas čuva iznutra.