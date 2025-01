U tjedan dana napravio 250 tisuća koraka: 'Nećete vjerovati što se dogodilo mome tijelu'

Muškarac koji je u samo tjedan dana napravio nevjerojatnih 250 tisuća koraka ostao je zapanjen kad je shvatio kako je to utjecalo na njegovo tijelo. Prema podacima klinike Mayo, prosječni Amerikanac napravi između tri i četiri tisuće koraka dnevno, što je otprilike dva do tri kilometra. Imajući to na umu, YouTuber Jack Massey Welsh prihvatio je fenomenalan izazov na koji bi se rijetki odvažili – prešao je više od tri puta preporučenih 10 tisuća koraka dnevno s ciljem od četvrt milijuna koraka u sedam dana, piše UNILAD.

Britanac je planirao napraviti 37.700 koraka dnevno, što je ekvivalent polumaratonu s dodatnih šest kilometara, kako bi vidio hoće li hodanje stvarno utjecati na njegovu tjelesnu formu ili zdravlje. Dokumentirajući svoj naporni tjedan, Jack je podijelio hodanje u tri dnevne šetnje koje su ukupno trajale oko pet sati dnevno. Na prvoj šetnji u 7,30 sati ujutro optimistično je rekao: 'Samo stavljate jednu nogu ispred druge, tako da hodanje bude jednostavan izazov jer to radite automatski.' Međutim, ubrzo je promijenio mišljenje, priznavši da je podcijenio koliko će izazov biti iscrpljujuć.

'Stavljati jednu nogu ispred druge nije nimalo lako. Doslovno svaki korak boli i predstavlja napor', izjavio je već drugoga dana. Pojavilo se oticanje gležnjeva i crni nokat na nozi dok je njegovo tijelo ušlo u 'mod preživljavanja'. Tijekom izazova, Jack je nastojao zadržati mišićnu masu pa je jeo svoju uobičajenu prehranu s naglaskom na unos proteina, koristio suplemente glukozamina za olakšanje bolova u zglobovima i radio lagane treninge s utezima. Zanimljivo, Jack je u neke dane težio više, a vaga je počela pokazivati manju težinu tek pretposljednjeg dana njegovog eksperimenta. Na kraju izazova bilo je jasno da je smršavio, a i sam je bio iznenađen fotografijama 'prije' i 'poslije'.

Izgubio je otprilike jedangotovo jedan centimetar na rukama, 3,5 centimetra u struku, pola centimetra na listovima i dva centimetra na prsima, dok je dobio pola centimetra na bedrima. Razmatrajući, Jack je poručio svojim pratiteljima: 'Preporučujem li hodanje 250 tisuća koraka u tjednu? Apsolutno ne. Mojito jednostavno nisu mogli izdržati.'

Liječnici se slažu da ovako ekstremni napori nisu dobri za prosječnu osobu. Dr. Deepali Misra-Sharp kaže da rizici nadmašuju potencijalne koristi osim ako se osoba nije pripremala za ovakav izazov, poput priprema za maraton. Profesorica Lindsay Bottoms upozorila je da bi ovakav izazov mogao dovesti do simptoma pretreniranosti, oslabiti imunološki sustav i povećati rizik od prehlada i gripe.

Jack ipak preporučuje hodanje između osam i 20 tisuća koraka dnevno, dok stručnjaci savjetuju postupno povećanje broja koraka uz vježbe za jačanje mišića. 'Ne traje onoliko dugo koliko mislite, a vjerujem da bi se većina ljudi osjećala bolje ako bi više hodali', smatra Jack, dok zdravstveni stručnjaci preporučuju 150 minuta tjednog umjerenog do intenzivnog vježbanja, poput brzog hodanja.

