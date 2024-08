U Jogger stane krevet 190x130 i za čas se pretvara u spavaću sobu

Stane li u prosječan automobil, onaj dolje na parkiralištu ili u dvorištu ispred kuće, jedan bračni krevet?

– Naravno, stane! – reći će ponosni vlasnici automobila.

OK, ubacili bi onaj iz Ikee ili Lesnine XXL, i to zapakiran, gdje su noge u zasebnoj kutiji, podnice su na zadnjem sjedalu, na prednjem su uzglavlja. Iz prtljažnika, po dužini, kroz suvozačev prozor, vire bočne stranice novog kreveta. Šarafi, spojnice, drveni keksi i imbusi su u posebnoj kutiji iza vozača. Tako svi vozimo namještaj. Po madrac ćemo se vratiti. Ali, krevet, pravi?

– Kako to mislite? Pravi krevet u autu? Pa nije to kamper! – odmahivat će rukom vozači.

Da! Pravi krevet stane u auto, u Daciju Jogger!

– Dimenzije? To neki dječji krevetić? Kinderbet? – pitat će vozači.

– Kakav kinderbet, krevet 190x130. Bračni! – spreman je odgovor.

Sjajno. Rumunjski i francuski inženjeri poigrali su se s nemogućim pa osmislili "Paket Sleep, odnosno komplet za kampiranje". Ništa lakše, s bilo kojim paketom opreme, u Jogger se za par minuta pretvara u – spavaću sobu. Treba spustiti sjedala, te ubaciti drvenu kutiju, na nju ide sklopivi madrac, a kada se otvore vrata drvene kutije koja služi kao podnica, odnosno dno kreveta, eto i – stolića koji viri iz gepeka.

– U takvoj spavaćoj sobi imat ćete i intimu, jer zamračene rolete na svih osam prozora pružaju tamu i zaštitu od znatiželjnih očiju, a može se pričvrstiti i poseban šator za tri osobe na vrata prtljažnika, pa imate i – dnevnu i spavaću sobu – ponosni su rumunjski inženjeri.

Nije ni čudno što je Dacia Jogger proglašena nedavno, i to od čitatelja razvikanog Top Geara, najboljim automobilom u konkurenciji 40 testiranih vozila. Praktičan, po cijeni dostupan širim masama, i – genijalan! Jogger, maltene, da nema mane.

19.07.2024., Novigrad - Turisticka patrola i Vecernjakove zvjezdice. Photo: Sime Zelic/PIXSELL Foto: Sime Zelic/PIXSELL

U testiranom je i spremnik za benzin, ali i onaj za LPG. Vožnja na plin, kako znamo, je osjetno jeftinija nego na benzin. S puna dva tanka goriva Jogger može "joggirati" preko 1.000 kilometara bez zaustavljanja. Najjeftiniji je automobil na tržištu koji ima sedam sjedala, a sad se još može pretvoriti i u spavaću sobu (skriveni od znatiželjnih pogleda, što je važno), a sa šatorom se pretvara u pravi kamper.

Ista je priča i u novom Dusteru, i u njega se može ugurati krevet i preklopivi madrac.

– Spavanje u autu sad dobiva potpuno novi smisao – zaključit će vozači.

Cijena testiranog Joggera, s najskupljom opremom Extreme, jedva prelazi 21.000 eura. Kod Dacije, kad kupujete ove veće modele, poput Joggera ili Dustera, ne samo da se kupi automobil, već i kamper, maltene i – vikendica. Svaka čast ekipi inženjera na idejama. Dosta priče o automobilu, idemo tu u Novigradu na kupanje. Eto, dolje, na plaži Joško Gvardiol skače s pontona na glavu. Prvo po kupaće u prtljažnik, pa uskačemo i mi u more…