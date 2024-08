Marina: Atrakcije su bitka hrabrih žena i torte u koje stane mladenka

U uvali ispod Jadranske magistrale, na pola puta između Splita s jedne i Šibenika s druge strane no najbliža Trogiru, ugnijezdila se Marina poznata po svojim hrabrim ženama u čiju se čast svakoga ljeta upriličuje "Marinska bitka – Hrabre žene marinske". Održava se ona ispred kule i povijesne Citadele, na mjestu gdje su davne 1657. godine preodjevene u muške odore u bitci protiv Osmanlija sudjelovale mlade mještanke. Najpoznatija među njima, Kate Despotova, u Marini je dobila i svoju ulicu.

Krokanti kao Mišo Kovač

Jedno je to od pregršt događanja tijekom turističke sezone i jedna od marinskih posebnosti koju nam ističe mlada djevojka u Turističkoj zajednici, otvorenoj sve dane u tjednu. Začuđena što ističemo ono što bi se u turističkom mjestu tijekom sezone trebalo podrazumijevati, direktorica Iva Dvornik kaže: "Kada ćemo raditi ako ne sada?". No tijekom ove naše patrole uvjerili smo se da ne misle svi poput nje pa vrata zatvaraju već u 15, na telefone se ne javljaju ni do tog doba, a nedjelja im je dan za odmor.

Slastičarska obitelj Bogeski:glava obitelji, Živojin, u Dalmaciju je iz Makedonije doselio prije pola stoljeća, a još 1978. otvorio jeslastičarnicu Foto: Ivana Ivanović/Pixsell

Nakon što smo se poput pravih turista "naoružali" informacijama, zaputili smo se u šetnju Marinom. Istinabog, osim crkvi i malene stare jezgre nema se u samom mjestu što posebno vidjeti, a u Marinsku kulu podignutu u 15. stoljeću na morskoj hridi u koju se nekoć ulazilo drvenim pomičnim mostom povezanim s utvrdom Citadelom ne može se ući, zbog čega smo nastavili prema plaži iznad koje su se izdigli apartmani, dizalica i ogoljena zemlja. Gotovo je identičan pogled i na suprotnu stranu.

06. 08. 2024., Marina- Turisticka patrola, Vecernjakove zvjezdice. Opcina Marina pored Trogira Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Prije no što ćemo doći do kupališta prolazimo pokraj slastičarnice "Mediteran" u vlasništvu obitelji Bogeski. Glava obitelji, Živojin, u Dalmaciju je iz Makedonije doselio prije ravno pola stoljeća, a još 1978. otvorio je slastičarnicu, prvu u Marini, kojoj su danas za kormilom njegove kćeri, mlađa Biljana po struci slastičarka i Aneta, udana Brajnov. Iako je njihov točeni sladoled iz automata razlog zašto u Marinu dolaze i Splićani, slastičarnica je najpoznatija po svojim tortama i krokantima koje je dalmatinski Makedonac Bogeski naučio praviti u Dalmaciji, a tu je vještinu prenio i na kćeri. Od prženog šećera s bademom, orasima, kokosom ili sezamom oni mogu napraviti uistinu sve što vam padne na pamet – kule i gradove, kamione, avione, pa i Mišu Kovača. No prava su atrakcija torte u koje stane mladenka u svoj svojoj raskošnoj opravi. Prvu je takvu od oca na dar dobila Aneta:

– I danas se priča o tom – smije se slastičarka.

06. 08. 2024., Marina- Turisticka patrola, Vecernjakove zvjezdice. Opcina Marina pored Trogira Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Udala se s 23 godine pa je dobila tortu na 23 kata, visoku 2,3 metara. Majka Mirjana, majstorica za sladoled, i otac vukli su je u kolicima dok je dvoranom odzvanjalo "Gdje li si se noćas skrivala...".

Nekoliko je puta u "Mediteranu" napravljen i simbol Marine, Marinska kula, a najnovija narudžba za nju stiže iz Osijeka, kamo se udaje jedna mještanka.

– Pročulo se za nas zbog krokanata – kaže Bogeski.

On je u mirovini, a osim kćeri obiteljskog se posla prihvatila i treća generacija pa zdušno pomažu Anetini studenti Filip i Marieta te školarka Bojana, ali i osmogodišnja Biljanina kći Sara, kojoj je pripao "najteži" zadatak – degustacija sladoleda:

– Volim marshmallow i zelenu jabuku – kaže.

– Neki od autentičnih okusa sladoleda koje imamo su smokva i krokant – domeće Filip.

06. 08. 2024., Marina- Turisticka patrola, Vecernjakove zvjezdice. Opcina Marina pored Trogira Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Skakanje po napuhancima

Napuštajući marljivu obitelj nastavljamo do nasute plaže gdje klinci mogu skakati po napuhancima u moru (sat vremena je 10 eura, cijeli dan 30) kamo smo se bili zaputili, dok nismo ugledali primamljive slastice u "Mediteranu", što nas je inspiriralo da po povratku za Split stanemo u maloprodajnom lancu STOP SHOP u Kaštel Sućurcu, šoping oazi s pogledom na more.

Ocjene Gostoljubivost i susretljivost 10 Čistoća i urednost mjesta 10 Plaže 7 Raznolikost smještaja 8 Kvaliteta ugostiteljske ponude 8 Sadržaji za djecu 9 Događanja 10 Opskrbljenost 9 Autohtonost 6 Opći dojam 7 Ukupno 84