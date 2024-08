Šampion Primošten ne sanja o elitnom turizmu, svi su dobrodošli

U konkurenciji 29 turističkih mjesta na obali koja smo u sklopu Turističke patrole Večernjeg lista obišli tijekom srpnja i kolovoza šampionsku titulu odnio je Primošten. Od mogućih stotinu bodova grad plaža osvojio ih je 97. Ocjenjivali smo gostoljubivost i susretljivost domaćina, čistoću i urednost mjesta koje smo posjetili, plaže, kvalitetu ugostiteljske ponude, raznovrsnost smještajnih kapaciteta, događanja, sadržaje za djecu, opskrbljenost, autohtonost te smo naposljetku dali ocjenu za opći dojam.

Presudni bod

Pobjeda je za dlaku izmaknula istarskom Novigradu, koji je bio drugi sa samo bodom manje od Primoštena. S osvojenih po 95 treće su mjesto podijelili Lovran, Vrsar i Senj. Uz njih, na popisu mjesta koja smo ocjenjivali bili su još i Mošćenička Draga, Vir, Fažana, Orebić, Pirovac, Zaton kod Zadra, Kali na otoku Ugljanu, dalmatinski Novigrad, Jakišnica na Pagu, Premantura, Ston, Gradac, Tučepi, Martinščica na Cresu, Zlarin, Karin, Šilo na Krku, Dramalj, Krapanj, Rabac, Šipan, Marina, Nečujam na Šolti te Kupari u Župi dubrovačkoj. A pobjednika smo na kraju pronašli u slikovitome mjestu s prepoznatljivom starom jezgrom na otočiću.

Direktorica Turističke zajednice Primošten Mia Pešić: Za uspjeh su zaslužni i općina i svi našiljudi koji se jako trude

– Odlično. K’o desetka na keca – komentirao je općinski načelnik Stipe Petrina kad smo mu javili tko je pobjednik ovogodišnje Patrole, podsjetivši nas na brojne turističke nagrade koje je Primošten osvajao do 2009. godine, kada se taj niz zaustavio, sve do sada.

– Hvala vam – dodao je Petrina.

Iznenađena i zadovoljna što im je pripala šampionska titula ovogodišnje Večernjakove patrole bila je i direktorica Turističke zajednice Primošten Mia Pešić:

– Da nam je svima ovako dobrih vijesti svaki dan! – kazala je.

Direktorica Pešić kaže kako im ova nagrada nije samo priznanje već i poticaj da rade bolje, da očuvaju svoje mjesto posebnim, ističući kako je Primošten pravi jadranski dragulj očuvane prirode, povijesne baštine, ljepote. Posebnost je Primoštena i ta što, za razliku od mnogih jadranskih destinacija, ne bježe od masovnog turizma i ne sanjaju o tome da postanu elitno odredište, namijenjeno isključivo onima dubljega džepa.

22.07.2024.,Primosten-- Turisticka patrola i Vecernjakove zvjezdice u Primostenu.

– Baš mi je drago da ste to prepoznali. Zahvaljujem i Večernjaku i svim našim gostima. A da nam destinacija bude što bolja, zaslužni su i općina i svi naši ljudi koji se jako trude. Ova sezona nije bila najbolja, ali nije ni loša. Imamo puno dnevnih gostiju koji k nama dolaze na kupanje i statistički nigdje nisu zavedeni. No nama su zaista svi gosti dobrodošli. Primošten se i ovo ljeto pretvorio u grad – kaže Mia Pešić.

Primošten je prije svega obiteljska destinacija. Uz tirkizno more i lijepo uređene plaže, na kojima ima ljudi, ali ne i gužve, a koje se nalaze na svakom koraku i uređene su za male, velike, ljubimce..., turisti ovamo dolaze i zbog odlične gastronomske ponude. U to smo se i sami imali priliku uvjeriti u konobi “Tereza” obitelji Žarkov u kojoj je hrana svježa i domaća, a cijeli prostor uređen tako da se osjećate kao kod kuće. “Tereza” se nalazi i na ruti Voda malih divova. Riječ je o projektu županijske Turističke zajednice koja je odlučila iskoristiti bogatstvo vodnih resursa u županiji za pokretanje inicijative za dostupnost, promociju i zaštitu pitke vode. Temeljena na principu održivog turizma, inicijativa Voda malih divova promovira korištenje višekratnih boca za vodu te povezuje lokalne ugostitelje u mrežu službenih Zaštitnika vode svoga kraja. Tako će vam kod “Tereze” ponuditi pitku vodu, ali i njome rado dopuniti vaše boce.

22.07.2024.,Primosten-- Turisticka patrola i Vecernjakove zvjezdice u Primostenu.

Dječje kulturno ljeto

Adut Primoštena su i brojna događanja koja se mahom održavaju na plaži Mala Raduča, na Trgu Rudine i na brdu Gaj, kod 17 metara visokog spomenika nebeske zaštitnice Gospe od Loreta, gdje je uređen vidikovac. Od ove godine, na oduševljenje najmlađih gostiju, Primošten ima i Dječje kulturno ljeto. Odlučite li se poći u Primošten, na raspolaganju imate razne vrste smještaja: kampove, sobe, apartmane i hotele. Sve su to bili razlozi koji su naposljetku doveli do ovogodišnje pobjede u Turističkoj patroli Večernjeg lista, najstarijoj turističkoj nagradi u Hrvatskoj, koja se dodjeljuje od 1975. godine. Od onda do danas reporteri Večernjaka obilaze destinacije na Jadranu, otkrivajući čitateljima skrivene kutke na obali, ali i ukazujući domaćinima što bi u svojoj ponudi trebali poboljšati. Nastojali smo da kritike, baš kao i pohvale, uvijek budu konstruktivne.