Tučepi: Duga plaža, Biokovo, zaseoci... Turiste ne moraju loviti, dolaze sami

– Došli ste u Tučepi. Plivat ćete u Tučepi. Svega ima u Tučepi – more, plaža, lijepe žene... – raspetljava Josko vječnu raspravu kako ispravno sklanjati ime njegova sela iznad kojeg se izdigla Nebeska šetnica na Biokovu. Za mještane imenica Tučepi deklinira se kao imenica stvari i ima samo dva oblika – Tučepi za nominativ, genitiv, akuzativ i vokativ, a Tučepima za preostala tri padeža. No jezikoslovci tu gramatiku osporavaju i drže se standardnoga jezika. Bilo kako bilo, stigli smo do najduže šetnice na Makarskoj rivijeri i na plaži pronašli Joska koji renta jet ski u Moby Dicku u Tučepima.

– Sezona nam nikad nije bila bolja, a gosti su predivni. Ljudi volu malo plakat, ali sve je super – uvjerava.

OBITELJSKA DESTINACIJA: duga, uređena plaža, s prirodnim hladom Tučepima jedeterminanta razvoja. Dobra je i ugostiteljska ponuda, ima dosta konoba i restorana,pretežno ih drže domaći koji vode računa o svom imidžu, ali i o zadovoljstvu gostiju Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL

Tučepi nisu jeftino odredište, nisu ni kolijevka masovnog turizma, domaćini ovdje ne moraju loviti turiste jer novi dolaze po preporukama onih koji su tu ljetovali. Svakako najvredniji aduti ponude su besprijekorno čisto more i plaže sa svim popratnim sadržajima, diskretno, a savršeno gostoprimstvo, bogata ponuda kulturnih i nešto manja zabavnih sadržaja, što nije slučajno – prilagođeno je turistima koji zbog mira iznova dolaze.

– Jedan mi je prijatelj rekao da ne stvaramo ovdje Frankfurt i Pariz, već da stvaramo ono što jesmo – duga plaža, Biokovo, zaseoci s čistim morem, miris trave i cvrkut ptice. Uglavnom smo obiteljska destinacija. Plaža je diktira. Ona je dobra, duga, uređena, ima prirodni hlad i to je determinanta razvoja i naša prednost. Dobra je i ugostiteljska ponuda, ima dosta konoba i restorana, pretežno ih drže domaći koji vode računa o svom imidžu, ali i o zadovoljstvu gostiju. Nema nikakvih primjedaba osim na cijene koje su kod nas velike, ali to je u skladu s teorijom vrijednost za novac. Goste ne smijete prevariti, no cijene su velike u trgovinama, na ugostiteljstvo se toliko i ne žale – kaže dr. sc. Ivo Mravičić, direktor Turističke zajednice Tučepi.

12.08.2024., Tucepi - Vecernjakova turisticka patrola. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ono što goste privlači na ovaj dio makarske rivijere uz more svakako je i Biokovo te tučepski zaseoci u kojima se od 2006. održavaju predstave, koncerti, izložbe, recitali u sklopu kKuTz-a (Ka kultura u tučepskim zaselcima). Na toj karti kulturnih zbivanja kao domaćini izmjenjuju se Srida Sela, Podpeć, Čovići, Podstup, Mravičići, Šimići i Ševelji u kojima nakon što utihne turistička sezona uglavnom nema ni žive duše. Nakon programa gosti su dobro došli u konobe domaćina na sir, pršut, vino. Pripremaju se i stotine porcija kuhane spize. I sve je darovano, prodavanja nema. No ljetnu idilu uvelike je bio poremetio nedavni požar u tom gornjem dijelu naselja, iznad Jadranske magistrale. Razumljivo, nastala je panika, iako neki su otišli, neki su otišli i vratili se. Desetak dana nakon što je požar ugašen plaže su opet pune.

Struktura gostiju koji ovamo dolaze standardna je više od desetljeća, i dalje su najbrojniji Nijemci koji uglavnom borave u hotelima, u all inclusive varijanti, a u privatnom smještaju su gosti iz Bosne i Hercegovine, nešto malo manje ima Čeha i Poljaka. Za ljetnih mjeseci Tučepi se “povećaju” nekoliko puta – na svakog domaćina dođe gotovo osam gostiju, što se najbolje vidi po gužvi na plažama.

12.08.2024., Tucepi - Vecernjakova turisticka patrola. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

– Imamo oko 10.000 legalnih kreveta, nekih 2800 u hotelima i 6200 u privatnom smještaju. Međutim, gostiju je puno više, oko 12 do 15 tisuća dnevno, mnogo je dnevnih migracija, pogotovo u dane vikenda. To predstavlja veliku opasnost za infrastrukturu. Mi trebamo održati kvalitetu života kakva je nekad bila i turizam kakav je nekad bio – kaže direktor Mravičić ističući kao veliki problem hrvatskog turizma iznajmljivanje apartmana i dobivanje kategorizacije unutar stambenih zgrada, kakve su počele nicati i u malim Tučepima.

Ocjene Gostoljubivost i susretljivost 10 Čistoća i urednost mjesta 10 Plaže 10 Raznolikost smještaja 9 Kvaliteta ugostiteljske ponude 8 Sadržaji za djecu 9 Događanja 9 Opskrbljenost 9 Autohtonost 7 Opći dojam 8

Ukupno 89