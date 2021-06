'Trudna sam, a suprug se ponaša kao da je i on - ima čak i jutarnje mučnine!'

Jedna se buduća mama nedavno na roditeljskom portalu Kidspot požalila na svog 'pretjerano empatičnog supruga', za kojeg kaže da se toliko uživio u iščekivanje njihovog prvog djeteta i njenu trudnoću, da čak ima i jutarnje mučnine

I premda bi takvo muževo ponašanje mnogim ženama vjerojatno bilo znak ljubavi i privrženosti, ova trudnica kaže da joj je toliko iritantno, da muža ne želi ni gledati.

- Trudna sam 11 tjedana s prvim djetetom i do nedavno su me iscrpljivale stalne mučnine, a ubrzo se na iste simptome počeo žaliti i moj muž - piše ona i dodaje da je već čula za Couvade sindrom ili simpatičku trudnoću, no suprugovo ju ponašanje iritira jer on, smatra, 'ne može doista razumjeti stalnu nelagodu i bol koje žene iskuse u trudnoći'.

- Znam da si on ne može pomoći, ali me to jako frustrira i radije bih da sad nije pored mene - napisala je.

Prema portalu Healthline, Couvade sindrom ili simpatička trudnoća javlja se kod budućih očeva koji kroz trudnoću partnerice proživljavaju iste ili slične simptome, a mogu uključivati anksioznost, depresiju, probleme sa spavanjem mučnine, nemir, smanjenje želje za seksom, i slično.

Fizički simptomi simpatičke trudnoće mogu biti mučnina, povraćanje i žgaravica, bol ili nadutost u trbuhu, promjene apetita

grčevi u nogama, bol u leđima, iritacija genitalija ili mjehura i debljanje, a u ekstremnim slučajevima i krvarenje iz nosa, porođajne bolove i postnatalnu depresiju.

Iako je sindrom relativno čest, nije prepoznat kao službena psihička bolest ili stanje, a istraživanja kažu da se simptomi obično smiruju nakon prvog tromjesečja trudnoće i nestaju nakon rođenja djeteta.

- U trudnoći nam zbog 'divljanja' hormona smetaju neke stvari koje inače vjerojatno ne bi - napisala je u komentarima jedna mama, a autorici posta je savjetovala da se zbog djeteta pokuša što manje uzrujavati.

- Sjećam se da se nakon 36 sati poroda moj muž požalio kako je on umoran i da sam tada na to poludjela - rekla je druga mama i dodala da, premda joj je tad njegovo ponašanje išlo na živce, danas joj izgleda simpatično...

