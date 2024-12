Trebate li upaliti zrakoplovni način rada na mobitelu kada putujete avionom? Evo što kaže pilot

Kada putujete avionom, tada sigurno uključujete zrakoplovni način rada na vašem mobitelu prije polijetanja. Ako to slučajno zaboravite, vjerojatno će vas na to podsjetiti kabinsko osoblje. Zrakoplovni način rada u osnovi sprječava povezivanje vašeg uređaja s mrežom, što znači da ne možete upućivati ​​niti primati telefonske pozive ili poruke, kao niti koristiti internet. To je važna sigurnosna značajka jer sprječava da radiovalovi koje emitiraju uređaji utječu na navigacijsku i radarsku opremu zrakoplova, piše LADbible.

To može ometati i slušalice pilota, navodi Allianz Travel Insurance. No, što bi se dogodilo ako ga zaboravite uključiti? Otkrio je to jedan pilot svom TikToku. "Ako zaboravite staviti telefon u način rada u zrakoplovu nije kraj svijeta, avion neće pasti s neba i to čak neće ni poremetiti sustave u zrakoplovu", rekao je pilot. Iako neće biti većih posljedica, svakako biste trebali uključiti zrakoplovni način rada.

"Ako imate zrakoplov sa 70, 80 ili 150 ljudi na letu, i čak tri ili četiri telefona pokušaju uspostaviti vezu s radio tornjem zbog dolaznog poziva, to odašilje radiovalove. Postoji potencijal da ti radiovalovi mogu interferirati s radiovalovima slušalica koje piloti koriste", objasnio je te dodao da je jednom jedva mogao čuti poruke u svojim slušalicama zbog smetnji.

"Zvučalo je poput komarca u mom uhu. Kao što sam rekao, definitivno nije kraj svijeta, ali prilično je iritantno kad pokušavate čuti upute, a zvuči kao da osa ili nešto slično leti uokolo. Dakle, ako vas ikada zanima zašto morate uključiti način rada u zrakoplovu, eto zašto", zaključio je.