Tražite partnera? Ovakve tipove muškaraca trebate izbjegavati

Ako ste u potrazi za novom vezom, vjerojatno je da ćete naletjeti na razne tipove muškaraca. Kako vaša potraga ne bi bila jedna od onih priča s kojom se ne želite hvaliti prijateljima, portal TOI donosi savjete i poručuje: Ovih nekoliko tipova muškaraca morate izbjegavati. Upoznajmo ih.

1. Tek je postao "bivši"

Ako je tek izašao iz veze, ovaj muškarac je još u tranziciji. Vjerojatno je još slab od prethodne veze i traži svaku moguću utjehu koju može dobiti i ne možete biti sigurni je li tu zbog vas.

2. "Imaš za kavu?"

Ne znači da ste materijalistica, ali ulaziti u vezu s nekim tko nije neovisan može biti komplicirano, ali i jak udar na njegov ego. Ne mora biti bogataš, ali nešto osnovno mora imati.

3. "Mala, dobra si. Ali ona je bila bolja"

Na ovaj znak dajte petama vjetra. Odmah. Zar vam je stvarno to izgovorio? Vrijeme je bijeg i jedan brzi i odrješiti: Goodbye!

4. Još je povezan s bivšom

Divno je znati da je u mogućnosti ostati u dobrim odnosima s nekom svojom bivšom ljubavi, ali to se može lako vratiti na staro ili nešto slično.

5. Zavolio vas je na prvi pogled

OK, svi se nadamo da možemo biti u toj priči jednom i reći: Pogledi su nam se sreli i to je bilo to. Ali budimo realni, koliko često se to događa u stvarnom životu? Ne vjerujte baš svakoj njegovoj izjavi, a ako je rekao da vas je zavolio na prvi pogled –pogotovo!

6. "Rođen sam pod nesretnom zvijezdom"

Eh, dragi, nije to baš tako. Vjerojatno si donio nekoliko pogrešnih odluka u svom životu, ali kriviti druge za to? Takvi muškarci koji neće priznati svoje pogreške često su sebični i neozbiljni.

7. Ne prihvaća NE za odgovor

Čak i ako je riječ o kontroli nad tim što ćete gledati na TV-u, imajte na umu da je riječ o kontroli koju on želi! Ako nemate problema s tim ni najmanje, vaša veza može trajati vječno!

8. Mamin sin

Ako se muškarac ne može odvojiti od svoje majke niti na jedan dan, odvojite se vi od njega.

