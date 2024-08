TikTokerica koja uvijek kasni otkrila kako su prijatelji stali na kraj njezinoj iritantnoj navici

Svi znamo barem jednu osobu koja baš uvijek kasni. TikTok korisnici ovih su dana ponudili rješenje za takve osobe koje je pomalo kontroverzno te je izazvalo rasprave na društvenim mrežama. Sve je počelo nakon što je jedna korisnica u videu, koji je do sada skupio preko 11 milijuna pregleda, otkrila da su joj prijatelji počeli lagati o vremenu sastanka kako bi bili sigurno da će doći na vrijeme, piše NY Post.

TikTokerica je napisala kako su njezini prijatelji u restoranu rezervirali stol u 20,30 sati, a njoj su rekli da dođe u 20 sati. Onamo je stigla u 20,22 sata te se iznenadila kad joj je osoblje restorana reklo kako je stigla prva, a ne posljednja, kao obično. Djevojka je za ovaj potez pohvalila svoje prijatelje, kazavši kako su to sjajno odigrali.

Iako ovakav potez svojim prijateljima nije zamjerila te je sve prihvatila s dozom humora, njeno ponašanje, ali i postupak njezinih prijatelja izazvali su žestoku raspravu u komentarima. 'Jednostavno bih te prestao pozivati na druženja. Kronično kašnjenje mi ide na živce', osudio ju je jedan korisnik. 'Mislim da je osnovna pristojnost pojaviti se na vrijeme ako netko nešto planira', dodao je drugi.

'Kako uspijevate zadržati posao ako toliko kasnite?' napisao je netko drugi, dok su pojedinci ustvrdili kako osobe koje kasne ne poštuju ljude oko sebe.

'Nema ništa smiješno u tome da stalno kasniš', dodala je druga osoba. 'Jednostavno više ne pozivam nikamo ljude koji uvijek kasne.' 'Od prijatelja koji je jednom počeo lagati o tome kad trebate doći samo je korak do prijatelja koji će te zaboraviti pozvati na druženje', komentirao je netko drugi.

Stručnjakinja za bonton Lisa Grotts za USA Today je rekla kako bi prijatelji trebali razgovarati i dogovoriti se oko toga što se smatra 'dolaskom na vrijeme' jer percepcije o tome što je pristojno mog varirati od čovjeka do čovjeka. Netko je možda odrastao u obitelji gdje je dolazak unutar 10 minuta bio prihvatljiv, dok drugi možda slijede mantru 'doći na vrijeme znači doći ranije'.

Međutim, netko tko je drastično neuredan kad je riječ o poštivanju dogovora, možda se suoči s posljedicama koje su ozbiljnije od samo laganja o vremenu rezervacije za večeru. 'Kada kasniš, šalješ poruku da je tvoje vrijeme važnije od vremena svih drugih', objasnila je Grotts. 'A nije. Ako se takvo ponašanje nastavi, mogao bi ispasti s popisa gostiju za zabavu.'

Istovremeno, drugi TikTok korisnici ne doživljavaju kašnjenje niti laganje o terminu ozbiljnim prekršajem, priznajući da i oni sami, baš kao i njihovi prijatelji, često kasne. 'Bio sam onaj prijatelj koji kasni i radim na tome. Često je uzrok tomu stres zbog previše obaveza. Nikad ne kasnim namjerno, ali riječ je o navici koja se može ispraviti', napisao je jedan korisnik. 'Oh, ja uvijek lažem o vremenu sastanka zbog prijateljice koji kasni. Ipak je volim!' napisala je druga korisnica.

'Zrelost se očituje u tome da se ne ljutiš na prijatelje koji prave prilagodbe za prijatelja koji stalno kasni', komentirao je netko drugi, dok su neki korisnici zaključili kako bi djevojka koja sada zna za trik kojim su se poslužili njezini prijatelji, ubuduće mogla kasniti još više. Međutim, takve 'prilagodbe' odnosno laganje možda nisu najbolji način za rješavanje ovog problema, kaže Brad Fulton, izvanredni profesor upravljanja i socijalne politike na Sveučilištu Indiana. On kaže da to nije dobra praksa jer laži često za sobom povlače još laži. Stoga je najbolje s osobom koja kasni otvoreno porazgovarati o tom problemu, čak iako to sa sobom nosi rizik da vas prijatelji skloni kašnjenju optuže da ste 'control freak'.

