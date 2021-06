Svjetski dan gina proslavite pripremom ovog genijalnog cheesecakea - koji se ne peče!

Poput mnogih alkoholnih pića, gin se prvo koristio u medicinske svrhe, piše Days Of The Year. Zbog arome borovice bio je popularan u Nizozemskoj, a navodno je pomagao kod reume, artritisa i bubrežnih problema.



Vrhunac svoje popularnosti kao napitak dostigao je u 18. stoljeću, u Velikoj Britaniji. Tamo je, zbog toga što je bio manje oporezivan, postao alkohol siromašnih. Ljudi koji su ga konzumirali nisu baš bili na dobrom glasu, bio je teška droga tog vremena, a čak se i vjerovalo da majke zanemaruju i napuštaju djecu zbog gina - dobio je naziv "Mother's ruin", odnosno "Uništavač majki".



Iako je od 20-ih do 50-ih bio popularno piće koje se pilo baš kao i danas - s ledom, tonikom i kriškom limuna, nakon tog razdoblja prestao se piti sve do 80-ih. Danas je uspio vratiti svoju popularnost, pa se 12. lipnja obilježava i njegov dan koji možete proslaviti ovim odličnim receptom za cheesecake s ginom i tonikom - koji se ne peče!

Sastojci za podlogu:

300 g keksa

150 g maslaca



Za kremu:

125 ml gina

125 ml tonika

75 g šećera

5 listića želatine

600 g krem sira

300 ml slatkog vrhnja

100 g šećera u prahu

Sok od pola limete



Za dekoraciju:

150 ml

2 žlice šećera u prahu

Korica limete i 12 kriški



Kako kaže autorica Jane, prvo usitnite kekse u blenderu, otopite maslac i dodajte ga keksima. Smjesu utisnite u lim promjera 8x20 cm, na papir za pečenje. Stavite u hladnjak da stoji dok ne pripremite kremu.



Listiće želatine otapajte u hladnoj vodi pet minuta. Za to vrijeme otopite gin, tonic i šećer na laganoj vatri. Želatinu prebacite u zdjelu i promiješajte.



Kratko kuhajte smjesu s ginom na laganoj vatri i za to vrijeme mikserom pomiješajte sir, šećer u prahu i sok limete. U smjesu lagano dodajte otopinu gina i tonica. Miješajte dok ne dobijete glatku smjesu.



Dodajte slatko vrhnje i miksajte dok se ne sjedini. Smjesu izlijte na kekse i stavite u hladnjak da stoji 5-6 sati ili cijelu noć.



Za dekoraciju, izmiksajte slatko vrhnje i šećer u prahu i premažite po vrhu torte. Ukrasite koricom i kriškama limete.

