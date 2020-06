'Suprug me ostavio zbog druge žene, a sada kada sam ponovno sretna - želi me natrag'

Prošle godine otkrila je da je suprug, s kojim je 20 godina, vara nekoliko mjeseci. Bio je to užasan šok, tjednima je plakala jer je izabrao ljubavnicu. Prošlo je neko vrijeme od cijelog prekida, a ona je pronašla sreću s novim muškarcem koji ju je spasio - ponovno se osjećala sretno i mlado.



"Sada me želi natrag!", ispričala je savjetnici Marielli Frostrup. "Vidio je da sam sretna s nekim novim, i iako je još uvijek s ljubavnicom, želi me natrag. Vjerojatno ne želi prekinuti s njom jer se boji da će ostati sam ako ga ja odbijem. Sretna sam s novim dečkom, ali opet poljuljalo me suprugovo priznanje da želi da se pomirimo. Imamo puno toga zajedničkog i bili smo godinama najbolji prijatelji."



Anonimna žena ne zna može li mu vjerovati i ponovno probati s njim. "Možda me želi natrag jer mu nije dobro s novom ženom ili me stvarno voli? Najgori dio je što ne znam što ja želim. Kako da saznam?"

"Prije nego ti bilo što drugo kažem, moram reći da mi je jako drago da prvo gledaš svoje interese. Što tvoj suprug želi i zašto želi je bitno, ali nije ispred tvojih potreba. Čudi me da ga i dalje opisuješ kao svog najboljeg prijatelja, jer je njegovo ponašanje daleko od ponašanja prijatelja, a kao suprug je razočarao. Ne kažem da je tvoj suprug učinio nešto neoprostivo, iako vjerojatno mnogi tako misle."



Njegovo traženje oprosta i nove šanse pokazuje da nije naučio lekciju. Tebi je lagao dok je imao ljubavnicu, sada nju laže i javlja se tebi. Možda je jako neodlučan ili jako fokusiran na svoje osjećaje da je slijep kada je riječ o tuđim - tvojim i njezinim.



Kako bi donijela odluku moraš biti jako iskrena sama sa sobom i sagledati kako je izgledao vaš brak. Jeste li zaista bili tako bliski? Jesi li bila sretna kada si ga napokon preboljela?



Zaljubila si se u novog muškarca vrlo brzo nakon prekida 20-godišnjeg braka, pa razmisli je li ti ova veza služi samo kako bi se izliječila ili si stvarno sretna i spremna za nešto novo.