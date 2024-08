'Suprug i ja imamo malu bebu i spavamo u odvojenim krevetima; to nam uništava brak'

Za portal Mirror, žena je napisala: 'Moj muž i ja smo upali u obrazac spavanja u odvojenim sobama kako bismo se uspjeli naspavati. Imamo malu djevojčicu i malo dijete, i često se budim tijekom noći s jednim ili oboje njih. Obično ostajem budna do kasno jer inače neću spavati, dok moj muž ide rano na spavanje jer mora biti na vlaku u 6:30 ujutro zbog posla. Međutim, nedavno je moj muž imao malu krizu zbog toga, rekavši da nije u redu da svaku noć spavamo odvojeno, pa smo pokušali spavati zajedno, što je završilo katastrofalno jer sam morala donijeti bebu u našu sobu, pa je on završio u rezervnom krevetu'.

'U ovom trenutku, čini se kao da samo prolazimo kroz život umjesto da u njemu uživamo, a naš odnos je definitivno patio. Nismo više toliko bliski kao prije, što znači da se sada puno lakše svađamo. Ne znam koje je rješenje dok su naša djeca u ovoj fazi, ali brinem se da nismo daleko od točke pucanja. Ako imate neku dobru ideju za nas, bila bih vam jako zahvalna', dodaje.

Coleen odgovara: 'Ova faza života nije laka za nikoga. Imate različite rasporede, a način da to prebrodite je kompromis i međusobna podrška gdje god možete, te također priznanje da neće ovako biti zauvijek. Beba će početi spavati kroz cijelu noć, ili barem nekoliko sati u komadu, a kada se probudi, umjesto da je vraćate u vašu sobu, nahranite je i vratite je u njezin krevet. To možda znači ustajanje nekoliko puta tijekom noći, ali na kraju će pomoći da se beba osjeća sigurno i smireno u svojoj sobi, a to će biti bolje i za vas i za vašeg muža'.

'Ovo je veliki test za vašu vezu, ali možete ga prebroditi ako razgovarate i dijelite kako se osjećate, umjesto da dođete do točke u kojoj jedan od vas doživi slom. Volite se, ali ste umorni, dobrodošli u roditeljstvo. Znam da to nije moguće za svakoga, ali ako možete, dogovorite se s pouzdanim prijateljima ili članovima obitelji da čuvaju djecu, kako biste mogli provesti neko vrijeme zajedno. To može značiti rezervaciju hotela jedno poslijepodne i jednostavno odmor u krevetu jedno pored drugog, bez prekida'.

Teško mi je bilo ostaviti svoju djecu, čak i na nekoliko sati, priznaje i Colleen, ali prisilila sam se na to i bila su u redu s mojom mamom ili sestrama, a to je značajno promijenilo kako sam se osjećala. 'Vi i vaš muž trebate nešto čemu ćete se radovati. A ako je seks postao problem, budite kreativni, ne morate se držati toga da ga imate noću kada ste iscrpljeni i čekate da se beba probudi. Radite sjajan posao. Podsjećajte se da je ovo samo faza i da će vaša djeca ubrzo prerasti ovu fazu'.

