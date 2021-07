Stručnjakinja otkrila kako znati hoće li veza potrajati ili je ipak kratkotrajna: 'Zamislite jednu stvar...'

Mnoge žene imat će iskustvo sa savršenim muškarcem, no neće znati je li on ‘onaj pravi’. Srećom, jedna stručnjakinja za spojeve osmislila je jednostavan test od dvije sekunde koji će vam pomoći da utvrdite trebate li se vjenčati ili će veza biti kratkotrajna.

Jana Hocking za The Sun je objasnila da je osmislila način na koji će odlučiti je li to sigurna veza ili ipak samo malo zabave, a sve što trebate napraviti je zamisliti jedan scenarij.

- Obično to radim nakon nekoliko spojeva, recimo nakon tri mjeseca veze. Dobro pogledam momka i zamislim se na početku našeg vjenčanja. Tada zamislim u sebi: ‘Kada bih stigla do crkve i vidjela njega da me čeka na kraju prolaza, bih li bila uzbuđena što ga vidim te pomislila kako imam sreće što je moj ili bih pomislila; U redu, on je stvarno dobra osoba i pretpostavljam da bih mogla imati pristojan život s njim' - ispričala je.

Stručnjakinja za spojeve objasnila je da ako pomislite na prvi način, trebali biste ostati s njima, međutim, ako više naginjete prema drugom, onda je najbolje prekinuti vezu.

- Druga opcija ne nudi izvanrednu ljubav, ona nudi sigurnu ljubav - zaključila je Jana.

