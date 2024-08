Stručnjak tvrdi: Ako vam dečko ne kaže 'volim te' do ovog tjedna veze - to nije to!

Kaže da bi žena trebala prekinuti sa svojim dečkom ako nije rekao "volim te" unutar tri mjeseca od početka veze. Jake Maddock, koji je već ranije dospio na naslovnice zbog svog jednostavnog pristupa izlascima, kako kaže, “bez besmislica” - iznio je ovu tvrdnju u nekoliko nedavnih videa na TikToku i Instagramu, rekavši da žene gube vrijeme ako ostaju s momcima koji se boje obveza i ne žele izreći te dvije važne riječi, piše nypost.com. "Ako vaš partner ne kaže jasno 'volim te' do 12 tjedana, onda on nije vaš idealni partner i gubite vrijeme," izravno je izjavio stručnjak. "S idealnim partnerom ćete to znati, a i oni će znati," dodao je.

Gledatelji su bili podijeljeni oko Maddockove tvrdnje, neki su rekli da takav jednostavan savjet ne vrijedi za svaku vezu. Neki su rekli da bi muškarci mogli biti u fazi "love bombinga" lažno izjavljujući ljubav prebrzo. Drugi su tvrdili da nekim vezama treba više vremena da se prodube prije nego što muškarac iskreno može izjaviti svoju ljubav. "Postoji toliko mnogo okolnosti koje mogu biti uključene u sve ovo," napisala je jedna žena. "U stvarnosti, stvari su drugačije i trebale bi se promatrati iz šire perspektive."

Međutim, nekoliko komentatora se suprotstavilo, rekavši da žene s niskim samopouzdanjem često spuštaju svoje standarde kako bi ostale u vezama koje nikuda ne vode. "U pravu je! Tako nastaju 'komplicirane veze' ," izjavila je jedna osoba. "Znajte svoju vrijednost, dame." Druga je dodala da je odmah kliknula sa svojim partnerom i bila zaručena samo nekoliko tjedana kasnije. "Zaručili smo se nakon šest tjedana, vjenčali za šest mjeseci i još smo u braku nakon 32 godine," rekla je zaljubljena dama.

