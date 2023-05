Stručnjaci kažu da su ovo 4 najčešća problema sa spavanjem: 'Evo kako ih možete riješiti'

Prema stručnjacima, idealno bi bilo svaku noć spavati od šest do osam sati, no prema američkom National Heart, Lung, and Blood Institute, samo u SAD-u od poremećaja spavanja pati 50 do 70 milijuna ljudi, a globalno u prosijeku svaka peta osoba. "Nedostatak sna može biti jako štetan za zdravlje", kaže dr. Neomi Shah, direktorica medicine spavanja u Icahn School of Medicine na Mount Sinai. "Tada najčešće dolazi do raznih nezgoda, nesreća s motornim vozilima i nesreća na radu. Evo koja su po njoj četiri najčešća problema sa spavanjem - i kako se s njima boriti.

1. Navečer ne možete zaspati: “Ljudi imaju relativno jednostavan sustav u mozgu koji regulira kada spavaju i kada se bude,” kaže dr. Emmanuel During, izvanredni profesor neurologije na Icahn School of Medicine. “Najbolje je ići u krevet tek onda kad vam se spava”, dodaje, jer prisiljavanje na spavanje može izazvati tjeskobu i samo pogoršati stvari.

During zato preporučuje stvaranje rutine opuštanja koju ćete slijediti svake večeri kako biste se oslobodili stresa i pripremili za odmor. Prigušite svjetla i odložite telefon. "Morate biti u stanju opuštenosti", rekao je za NY Post. "Bez aktivnosti i bez namjernih razmišljanja o bilo čemu što se odnosi na svakodnevni život."

2. Budite se prerano ili usred noći Začinjeni, teški obroci prije spavanja također mogu ometati san pa pazite što jedete za večeru. Dajte si malo vremena da ponovno zaspite. Ako ne uspije, ustanite. "Ako ste budni dulje od 20 minuta,izađite iz spavaće sobe i radite nešto umirujuće poput rješavanja križaljke ili čitanja knjige koja nije previše uzbudljiva", savjetuje Thea Gallagher, klinička asistentica na odjelu za psihijatriju pri NYU Langone Health. Ona dodaje i da je dobro čitati samo u spavaćoj sobi. Ako je već jutro, nemojte se prisiljavati da zaspite. "Započnite svoj dan i budite produktivni", kaže Gallagher, ističući da vam to može pomoći da sljedeću večer nemate problema sa spavanjem.

3. Spavate osam sati noću, ali ste svejedno iscrpljeni: Srećom, kažu stručnjaci, stanje je lako izlječivo, a oboljeli koriste CPAP uređaj za apneju. Druge su mogućnosti specijalizirani štitnici za usta ili operacija. 4. Jet lag: “Ako nije prošlo puno vremena otkad ste zadnji put spavali, razumno je pokušati izdržati do iduće noći”, kaže Shah i savjetuje kavu i bavljenje nečim što će nas držati budnima.

