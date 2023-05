Znate li što se događa s vašim tijelom kada ne pijete dovoljno vode? Evo što kažu stručnjaci

Prosječna odrasla osoba sastoji se od približno 60% vode po težini. Dob, sastav tijela, spol i zdravlje mogu utjecati na točan postotak, ali većina vašeg tijela zapravo se sastoji od vode. Voda je ključna za svaki sustav u vašem tijelu i ima opsežan popis funkcija. Na primjer, voda pomaže vašem tijelu da se riješi otpada putem urina, pomaže vašem tijelu u održavanju zdrave temperature putem znojenja i komponenta je tekućine koja štiti mozak i fetus u razvoju. Ovo navodi samo neke od važnih uloga u kojima je voda neophodna. S obzirom na njenu integralnu ulogu u podržavanju zdravih tjelesnih funkcija, učinci nedovoljne količine vode mogu dovesti do neželjenih ishoda, piše Eat This Not That.

Prema američkoj Nacionalnoj akademiji znanosti, inženjerstva i medicine, odrasli muškarci bi trebali konzumirati 15,5 čaša tekućine dnevno, dok bi žene trebale ciljati na 11,5 čaša. Možda ste naučili da je 8 čaša dnevno dovoljna količina tekućine, i dok je to za neke ljude razumno, preporučenih 11,5 do 15,5 čaša dnevno osigurava odgovarajuću hidrataciju za širi raspon pojedinaca. Budući da voda ima toliko mnogo funkcija u tijelu, ne čudi da nedovoljan unos tekućine može imati značajne i zabrinjavajuće učinke. Čitajte dalje i saznajte što se događa vašem tijelu kada ne pijete dovoljno vode.

Možda ćete se osjećati gladnije: Ako se tijekom dana osjećate gladnije nego inače, to može biti zato što ne pijete dovoljno tekućine. Kada ste dehidrirani, vaše tijelo vam može dati znakove gladi da jedete više slane ili škrobne hrane koja zadržava vodu u vašem tijelu. Sljedeći put kad budete posegnuli za još jednom šakom krekera, pokušajte prvo popiti malo vode da vidite hoće li vas to zadovoljiti. Dok hrana i piće na bazi ugljikohidrata te elektroliti, poput natrija, mogu pomoći u hidrataciji, obična stara voda također čini trik—i može vas spriječiti da unesete višak kalorija.

Možete dobiti glavobolje: Dok glavobolje mogu biti uzrokovane brojnim čimbenicima, dehidracija je glavni krivac. Umjesto da sljedeći put kad vam glava bude pucala u glavu, posegnete za lijekom protiv bolova, pokušajte najprije ispijati malo vode. Kako biste izbjegli glavobolje u budućnosti, pijte vodu redovito tijekom dana umjesto da čekate da se pojavi simptom dehidracije prije nego što pijete tekućinu. U pravilu, ako osjećate žeđ, možda već kasnite s unosom tekućine za taj dan.

Možete osjetiti zatvor: Tekućina pomaže u podmazivanju zglobova i tkiva u vašem tijelu, a također pomaže prolasku sadržaja kroz vaš probavni trakt. Kada ne pijete dovoljno tekućine, to može usporiti proces izlučivanja stolice, što dovodi do neugodnog nakupljanja. Osim duljeg vremena između posjeta kupaonici, vaša se stolica također može stvrdnuti, što može dovesti do naprezanja dok idete u kupaonicu i na kraju povećati rizik od hemoroida.

Možete se osjećati umornije: Ako su pića s kofeinom i šećerom vaša omiljena pića za održavanje energije, umjesto toga pokušajte neka od ovih pića zamijeniti vodom kako biste podigli energiju. To bi moglo dovesti do poboljšane hidratacije i smanjiti "mamurluk" od kofeina i šećera koji možete osjetiti sat ili dva nakon što ste popili piće. Iako pića s kofeinom mogu doprinijeti vašoj cjelokupnoj hidrataciji, ona imaju blagi diuretski učinak, što dovodi do pojačanog mokrenja.

Vaš metabolizam se može usporiti: Pijenje dovoljno tekućine ima toliko prednosti, a jedna od njih može biti gubitak težine. Časopis za kliničku endokrinologiju i metabolizam dokumentirao je istraživanje koje je otkrilo povećanje metabolizma sudionika od 30% nakon što su popili približno pola litre vode. Istraživači su također primijetili da povećanjem unosa vode za 1,5 litara dnevno možete sagorjeti dodatnih 17 400 kalorija tijekom godine dana! To može značajno utjecati na vaše ciljeve mršavljenja.

Možda ćete imati poteškoća s fokusiranjem: Teško vam je zadržati pozornost na zadatku? To bi moglo biti povezano s vašim statusom hidratacije. Vaš se mozak sastoji od 80% vode, pa čak i blaga dehidracija može utjecati na vaše pamćenje i pozornost, prema istraživanju. Zapravo, teže razine dehidracije predstavljaju čak i ozbiljnije neurološke simptome, poput zbunjenosti i delirija.

Otkucaji vašeg srca mogu se povećati: Bilo da sjedite na mjestu i radite ili gledate televiziju ili idete na svakodnevno trčanje, ako primijetite veći broj otkucaja srca nego inače, to bi moglo biti povezano s dehidracijom. Kada ne pijete dovoljno tekućine, vaše srce mora više raditi kako bi pumpalo krv kroz tijelo, što rezultira većim brojem otkucaja srca. Kako biste omogućili svom kardiovaskularnom sustavu da radi učinkovitije, započnite dan s puno tekućine i redovito posežite za vodom i drugim tekućinama tijekom dana.

