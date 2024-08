Što se sve može očistiti pastom za zube? Od cipela, preko prozora do hrđe... Pogledajte kako!

Prema videu, mješavina bijelog octa i paste za zube dovoljna je za uklanjanje masnoće s površina, piše Mirror. Daljnji trikovi uključuju miješanje paste za zube s deterdžentom za suđe kako bi se napravilo domaće sredstvo za čišćenje prozora. Video prikazuje niz trikova, uključujući mješavinu s alkoholom koja je izvrsna za uklanjanje hrđe. Osim toga, čini se da ova mješavina nudi lakši način čišćenja prljavštine u hladnjaku. Snimka iz videa pokazuje kako mješavina čisti prljavštinu s police u hladnjaku. Za one kojima je potrebno dodatno čišćenje hladnjaka, mješavina paste za zube, sode bikarbone i bijelog octa dobro obavlja posao.

