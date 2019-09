Što kažu stranci? Ovo je top pet najboljih restorana u Zagrebu

Reposted from @noelbuje - We finally opened! This week we're serving dinner from 7PM, offering 7 and 4 course tasting menus. As of the next week, we'll be serving an a la carte lunch as well. Reservations are open at table.buje@noel.hr __________________ Noel Buje je napokon otvoren! Ovoga tjedna poslužujemo večeru u 4 i 7 slijedova od 19:00h. Od idućeg tjedna počinjemo i sa a la carte ručkom od podneva. Rezervacije su otvorene na mail adresi table.buje@noel.hr

