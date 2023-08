Spremate se u kupnju svježih borovnica? Evo na što uvijek trebate obratiti pažnju

Volimo kad u jeku ljeta dođe sezona borovnica. Odlazimo na najbližu tržnicu kako bismo kupili ove male bobice i često ih počnemo grickati prije nego što dođemo kući. Ponekad zagrizemo malo kiselkastu bobicu. Druge u istoj posudi su predivno slatke. Zanimajući zašto bi to moglo biti, iz Simply Recipesa su razgovarali s dva stručnjaka o tome kako prepoznati je li borovnica zrela i savjetima za odabir najboljeg bobičastog voća.

'Jednom kada borovnica postane plava, prođe 10 do 14 dana prije nego postane slatka', kaže Terry Perfetti, uzgajivač borovnica i vlasnik farme Cherry Knoll u New Yorku. Pri kupnji borovnica obratite pažnju na boju. 'Želite čvrstu i ravnomjernu plavu puderastu boju', kaže Brian Bocock, potpredsjednik upravljanja proizvodima Naturipe Farms. Bijelkasta prevlaka naziva se cvjetanje i prirodna je zaštita koja raste na bobicama. 'To je najbolji način da se vidi jesu li čvrste', što je znak da su ubrane u pravo vrijeme.

Ružičasto ili ružičasto-plavo znači da su ubrane prerano i da će samo omekšati, a da ne postanu slatke. Borovnice nisu poput jagoda koje će nakon branja nastaviti sazrijevati. One imaju kratku sezonu koja može trajati od sredine lipnja do početka rujna, ali klimatske i geografske regije mogu skratiti razdoblje rasta. Ako često kupujete borovnice, možete primijetiti razlike u veličini - ponekad su goleme, a ponekad sićušne. Na veličinu borovnice utječe sorta kao i vrijeme berbe, ali ona nije pokazatelj okusa ili slatkoće.

Još četiri savjeta za kupnju borovnica:

1. Kušajte borovnice: Ako kupujete izravno od farmera, zatražite degustaciju. Samo znajte da to nije jamstvo da će sve borovnice imati okus kao one koje ste probali. 'Dobit ćete slatku borovnicu ili možda čak malo kiselkastu, ali ništa nije savršeno', kaže Perfetti. To je zato što borovnice ne dozrijevaju u isto vrijeme, čak ni na istom grmu.

2. Protresite spremnik: Ova tehnika je najbolja kada kupujete u trgovini. 'Malo protresite posudu - ako zvecka gotovo poput klikera, spremne su za konzumaciju', kaže Bocock, 'To je znak da su bobice čvrste i spremne'.

3. Pakiranje je važno: Provjerite može li zrak cirkulirati u spremniku. 'Smatram da se bobice ljepše čuvaju u košari nego u plastičnoj posudi, kaže Perfetti. A prema Bococku, 'plastične posude štite bobice od gnječenja i omogućuju im disanje'. Uvijek biste trebali izbjegavati posude bez ventilacije. 'Na primjer, paket zamotan u plastičnu foliju ili vrećicu mogao bi potaknuti rast plijesni', kaže on.

4. Budite oprezni s posebnim ponudama: Razmislite dva puta kada vidite borovnice na akciji u supermarketu jer možda nisu ukusne. Prema Perfettiju, 'izbjegavajte ponude kao što su 'kupite jednu i dobijete dvije besplatno' jer ih se ta samoposluga ili onaj tko ih prodaje samo pokušava riješiti'. Te borovnice vjerojatno nisu na svom vrhuncu.

