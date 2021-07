Slomite špagete prije kuhanja? Talijanski chefovi kažu da je to ogromna pogreška

Nakon što je korisnike TikToka nasmijao video djevojke Sarah koja je pred svojim dečkom Talijanom slomila špagete na pola prije kuhanja, a on je poludjelo rekavši da je to u njegovoj zemlji ilegalno, portal The Sun je kontaktirao kuharicu i pitao za mišljenje o ovom potezu kod kuhanja koji mnogi ljudi rade.

Carolina Garofani, kuharica iz Italije kaže da je ovo potpuno nepotreban i krivi potez kada se kuhaju špageti. "Poanta je da se omotaju oko vilice. Zarolate vilicu u tanjuru, a špageti moraju biti dugački da bi se uhvatili na nju. Osim toga, moraju biti duži i kuhani al dente kako bi se umak dobro primio."