Savjet porno zvijezde: 'Muškarci, želite li briljirati u krevetu, ne zaboravite na ovu važnu stvar!'

Ako želite biti 'desetka' u krevetu, ne zaboravite na predigru. Tako barem tvrdi atraktivna porno zvijezda Hayley Davies koja kaže da većina muškaraca jednostavno ignorira taj važan segment prilikom vođenja ljubavi s partnericom. A to je, prema njezinim riječima, nešto što će odbiti i razočarati većinu žena, prenosi NY Post. Hayley Davies, koja dolazi iz Australije i snima vruće scene diljem svijeta, rekla je da je ovaj propust velika greška koja kvari raspoloženje jer su žene prirodno sklonije uživanju u erotskoj pripremi prije samog čina seksa.

'Žene vole da da ih se zadirkuje', izjavila je Davies. 'Nama treba predigra. Iznenadili biste se kako čak i iskusniji muškarci jednostavno odmah krenu na stvar, bez ikakve pripreme!' Australska zvijezda objasnila je kako muškarci, čak i kada se odluče na predigru, često griješe pa se većina njih pritom drži dosadnih i predvidivih radnji, ne ulažući u vođenje ljubavi previše truda.

'Za kvalitetnu predigru potrebno je odvojiti vrijeme. Ljubite cijelo tijelo svoje partnerice, nježno joj milujte bedra, lagano je dodirujte, uhvatite je na pravim mjestima', savjetuje Davies, dodajući kako si muškarci trebaju dati truda kako bi ih žene zaista poželjele. S obzirom na to da čak i najiskusniji muškarci mogu razočarati kad je riječ o predigri, Davies je otkrila kako je neka od najboljih ljubavnih iskustava imala s mlađim, neiskusnim muškarcima.

'Oni su sjajni jer ih možete svemu podučiti', kaže porno zvijezda. Davies ima još jedan vrlo jednostavan savjet za sve muškarce koji žele biti bolji ljubavnici te svojim partnericama priuštiti istinski užitak.

'Ako želite postati bolji u krevetu, morate imati dovoljno samopouzdanja i morate znati komunicirati s partnericom. Možda će vam to u određenom trenutku biti smiješno, ali nemojte se bojati postavljati pitanja, kako biste bili sigurni da činite pravu stvar, odnosno ono što vašoj partnerici godi', kaže glumica. Dodaje i kako bi muškarci trebali biti svjesni znakova koje im partnerica šalje prije samog odnosa. 'Obratite pozornost na govor tijela i zvukove. To je razlika između dječaka i muškaraca', poručuje Davies.