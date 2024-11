'Provokativan' lijek za migrene nalazi se u vašem noćnom ormariću: 'Moram se snaći'

Dok orgazmi mogu pomoći u smirivanju glavobolje, ljudi sve češće primjenjuju seksi igračke izravno na svoje čelo kako bi smanjili pritisak i bol od migrena. "Moram se snaći kako god mogu," napisao je jedan očajni korisnik na Redditu, priznavši da koristi svoj vibrator, "naravno, očišćen", kako bi ublažio bol od migrene, pritiskajući ga na čelo između očiju, piše nypost.com. Drugi Reddit korisnici obećali su isprobati ovaj nekonvencionalni kućni tretman, dok su neki priznali da "to rade cijelo vrijeme", a muškarci povremeno koriste vibratore svojih partnerica. "Ako je ovo rješenje mog problema, bit ću totalno ljuta jer je cijelo vrijeme bila u mojoj noćnoj ladici," napisala je jedna osoba. "Brb, idem napuniti svoje igračke," našalio se netko drugi. "Odmah kupujem vibrator," komentirao je drugi očajni korisnik.

Jedna suradnica Wireda izvijestila je kako njezin prijatelj Jack "pati od užasnih migrena", ali ima "neobično rješenje." "Kada mu počne migrena, legne i nježno pričvrsti vibrator na vrh čela," napisala je novinarka Helen Thomson. "On tvrdi da to donosi trenutno olakšanje od boli." Iako zvuči bizarno, ovaj kućni tretman i nije toliko neobičan. Prethodna istraživanja sugeriraju da vibracija može biti prikladna terapija za migrene, od kojih pati milijarda ljudi širom svijeta.

Dr. Adriana LaGier, izvanredna profesorica biologije na Sveučilištu Grand View u Iowi, rekla je za Wired kako je njezin istraživački tim počeo proučavati vibracije kao način olakšanja migrena nakon što su čuli priče prijatelja koji su vibratore stavljali na čelo, prenosi nypost.com. "Neki od ljudi koji koriste vibracije kao terapiju za migrene bilježe ogromne koristi, vrlo je uzbudljivo to vidjeti," izjavio je Tie-Quang Li, koji je proučavao migrene i vibracije na Karolinska institutu u Švedskoj. Međutim, možda nećete morati posegnuti u svoju ladicu u noćnom ormariću za olakšanje boli. Znanstveno potkrijepljeni trik doveo je do pojave niza vibrirajućih alata koji su posebno namijenjeni za migrene, poput masažera za oči i vibrirajućih traka za glavu. No, seksualne igračke nisu jedino što "drma" kada je riječ o liječenju glavobolja.

Na Reddit forumima, korisnici su dijelili svoje pokušaje da se riješe migrena, a neki od tih pokušaja nisu uspjeli, poput šmrkanja kajenskog papra, pijenja soka od višnje ili jedenja limuna. Naravno, neki i dalje tvrde da im orgazam najviše pomaže. "Ljudi koji pate od migrena ne traže uvijek lijek, samo žele bolju kvalitetu života," rekla je LaGier.

