Znate li da postoje tri najčešća tipa glavobolja? Doktori otkriva kako ih razlikovati i ublažiti bolove

Glavobolje mogu biti prilično neugodne i bolne i, nakon dugog dana na poslu, posljednje su što vam treba. Ali, jeste li znali da postoje tri glavne vrste glavobolja od kojih možete patiti? Dr. Ahmed, na TikToku poznat i kao @dra_says, podijelio je svoje znanje o ove tri uobičajene vrste glavobolja te kako ih se riješiti, uključujući i onu koju je posebno teško liječiti. Svaka vrsta je drugačija, stoga je važno znati kako ih razlikovati, piše Mirror.

Cluster glavobolje: Prema dr. Ahmedu, klaster glavobolje su najbolnije i najteže za liječenje. Kao što ime sugerira, pojavljuju se u skupinama tijekom dana, a to može trajati tjednima ili čak mjesecima. Dr. Ahmed objašnjava: ‘Bol je obično na jednoj strani glave, a tipično je oko jednog oka. Epizode mogu početi vrlo brzo i mogu završiti vrlo brzo, no mogu trajati od 15 minuta pa sve do tri sati’.

Dodao je da možete osjetiti i znojenje lica, a zahvaćeno oko može boljeti. Ako se nosite s ovom vrstom glavobolje, postoje neke stvari koje možete učiniti kako biste ublažili bol. Nazalni triptani mogu pomoći, kao i terapija kisikom. Dr. Ahmed spomenuo je da posebni uređaji koji isporučuju električne impulse također pomažu u ublažavanju boli. Lijekovi također mogu pomoći onima koji pate od dugotrajnih cluster glavobolja, stoga je vrijedno potražiti savjet od svog liječnika opće prakse.

Tenzijske glavobolje: Tenzijske glavobolje mogu učiniti da se osjećate kao da vam je glava ‘stisnuta’, pri čemu se bol često javlja s obje strane glave, a ponekad zahvaća i lice i vrat. Dr. Ahmed objašnjava da su ove glavobolje obično izazvane stresom, unosom kofeina ili problemima s mišićima. Kako bi se uhvatili u koštac s njima, ključno je točno odrediti i riješiti temeljni uzrok, iako su dostupni i drugi načini liječenja. ‘Akupunktura može biti od velike pomoći’, primijetio je, ‘I postoje neki lijekovi koje dajemo ako sve ostalo ne uspije’.

Migrene: Kada je riječ o migrenama, dr. Ahmed je istaknuo da oboljeli obično osjećaju bol samo na jednoj strani glave i mogu imati dodatne simptome poput učestalog mokrenja i stalnog umora, a ukočen vrat također je čest problem. Istaknuo je da bi ljudi mogli primijetiti ‘znakove upozorenja’ prije nego što se migrena pojavi, uključujući osjećaje poput ‘bockanja’ ili cik-cak uzorak u vidu. Neki pojedinci mogu čak početi osjećati vrtoglavicu ili imati problema s govorom. Dodao je: ‘Migrene može biti vrlo teško liječiti, a liječenje je vrlo složeno i trebat će nam cijeli drugi video kako bismo o tome razgovarali’.

Ključni zaključak, prema dr. Ahmedu, jest da se glavobolje nikada ne smiju ignorirati, osobito ako su nove, učestalije su ili mijenjaju karakter. Naglašava važnost traženja liječničkog savjeta ako ste zabrinuti.

