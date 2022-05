Probudili ste se umorni i razdražljivi? Ovih šest stvari biste trebali napraviti da se osjećate bolje

Sigurno ste se mnogo puta probudili osjećajući se razdražljivo i nenaspavano, a uzrok je bio loš san. No, postoje načini za poboljšanje raspoloženja i produktivnosti nakon noći u kojoj se niste dovoljno naspavali.

Stručnjaci za spavanje kažu da je potrebno više od jedne noći lošeg sna da bi to uvelike utjecalo na kvalitetu života, ali loš san svakako može utjecati na naše mentalne sposobnosti i raspoloženje. Stručnjaci su zato podijelili nekoliko savjeta za rješavanje dugotrajne pospanosti, piše Mindbodygreen.

1. Popijte svoju dnevnu šalicu (ili dvije) kave

Prema stručnjaku za spavanje, fitonutrijent iz kave gasi molekulu spavanja zvanu adenozin, omogućujući vam da se potpunije probudite. No, prekomjeran unos kofeina može imati negativan učinak na san, pa je bolje da kontrolite koliko ga unosite. Ako ne volite kavu, postoje razni drugi napitci s kofeinom, primjerice neki čajevi ili energetska pića.

2. Posegnite za izvorima proteina i zdravih masti

Nedostatak sna često je izjednačen s nedostatkom energije, a nedostatak energije često dovodi do žudnje za hranom. U tom slučaju nije dobro posegnuti za grickalicama i nezdravom hranom jer takva hrana samo privremeno pruža potrebnu energiju. Stručnjaci zato preporučuju grickalice koje sadrže zdrave masti ili proteine koji će održavati stabilan šećer u krvi.

3. Upijajte malo sunca

- Naš sustav spavanja se 'resetira' kroz rano jutarnje izlaganje svjetlu. Nakon noći nedovoljnog sna, pokušajte apsorbirati što više sunca prije i tijekom dana, kako biste ostali budni - rekla je jedna od stručnjakinja za spavanje.

4. Odrijemajte

Ako odrijemate do najviše pola sata preko dana, možete poboljšati emocionalnu regulaciju i smanjiti pospanost. No, stručnjaci upozoravaju da pripazite na taj popodnevni san, jer ako odrijemate predugo, to će imati utjecaj na vaš san preko noći i opet ćete se dovesti u istu situaciju.

5. Budite aktivni

Nemojte cijeli dan ljenčariti ako ste loše spavali. Umjerena tjelovježba poput hodanja, mnogo je korisnija, potiče budnost i povećava protok krvi.

6. Idite u krevet u uobičajeno vrijeme

Ključ je u održavanju redovitog rasporeda spavanja. Ako ste noć prije loše spavali, mogli biste biti u iskušenju da dan nakon odete ranije u krevet, no stručnjaci kažu da to nije dobra ideja.

- Vaš cirkadijalni ritam je usidren vašim izvornim vremenom spavanja i buđenja. Stoga, dajte sve od sebe da idete spavati u isto vrijeme svake večeri, jer to osigurava kvalitetniji san - rekli su.

