Priznao da stavlja na pizzu sastojak koji bi rijetko kome pao na pamet

Pizza. Mnogima omiljeno jelo i u zimskim i u ljetnim mjesecima. I s različitim dodacima.

Ljeto je vrijeme kada mogi češće biraju pizze s plodovima mora, ali i one neuobičajenije kombinacije, poput ananasa i sl.

I upravo ta kombinacija s ananasom ono je o čemu se godinama rasparavlja je li to najgenijalnija ideja ikad ili potpuni promašaj.

Moglo bi to i uskori pasti u zaborav jer je jedan muškarac stavio neki novi dodatak na tron rasprave. Naime, muškarac koji ima nadimak WatermelonOnPizza222, priznao je kako je zbog jedne oklade kušao pizzu s lubenicom, no nakon toga to je njegov obvezni dodatak omiljenom jelu.

Priznao je to na Redditu, no čini se kako kombinacija lubenice i pizze nije mnogima omiljena ideja.

"Volim lubenicu na pizzi. Počelo je kao oklada, ali zaista mi se svidjelo. I sada lubenicu stavljam na pizzu kao omiljeni dodatak."

Pojasnio je kako je priprema sam, pred sam kraj pečenja na pizzu stavi lubenicu i zapeče do kraja. Mnogi su ga, tvrdi, nazvali "ludim".

Ipak, nije imao neugodna iskustva sve do nedavno kada je na večeru pozvao svog prijatelja Johna kojem je servirao svoje omiljeno jelo uz neobičan dodatak. Nije to prošlo dobro, stoga je muškarac odlučio upitati korisnike Reddita što oni misle o spomenutoj kombinaciji. Nije ni tu naišao na mnogo odobravanja.

"Lubenica? To je novi krug pakla nakon debate o ananasu. Mokra pizza? Tko je tu lud?"

Netko drugi je napisao kako voli pizzu s ananasom, no lubenica je ipak previše.

Rijetki su se složili s idejom, nazvavši je zanimljivom i vrijednom kušanja.

Drugi su ga, pak, pitali za recept i koji sir je najbolje kombinirati uz lubenicu, a netko je i zbrojio koliko je ljudi u kratko vrijeme priznalo da im je ideja s lubenicom privlačna. Njih 221 u jedan jedan priznalo da voli lubenicu na pizzi. Možda ova kombinacija ipak i nije tako loša ideja...