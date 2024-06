Potrošila je 73 tisuće eura na muža koji je u zatvoru: 'Svi kažu da sam luda, ali on je toga vrijedan'

Žena je opisala kako je potrošila 73 tisuće eura na svog supruga dok je bio u zatvoru - rekavši da je to vrijedilo svakog centa. Arrogrance Wood-Houston upoznala je svog supruga Zyiona na jednom roštiljanju i odmah osjetila da je on taj. Ali tada nije znala da je on upravo izašao iz zatvora i da će se uskoro tamo vratiti, piše Mirror.

Naime, Zyion je prvi put završio u zatvoru sa samo 17 godina jer je drugoj djeci prijetio pištoljem i uzeo im vrećicu slatkiša. U to vrijeme suđeno mu je kao odrasloj osobi i osuđen je za pljačku s kaznom po kojoj bi iza rešetaka ostao do svoje gotovo 50. godine.

Međutim, prijevremeno puštanje na slobodu ispregovarao je odvjetnik. Sloboda mu je bila kratkog vijeka i ubrzo se vratio iza rešetaka zbog novog kaznenog djela. No, Arrogrance (33) i dalje je odlučna držati se svog muškarca i par se vjenčao, a imaju i redovite bračne posjete na području zatvora. Tijekom jednog takvog posjeta začeli su svoje dijete.

Govoreći na YouTube kanalu Love Don't Judge, Arrogrance je objasnila: "Ne ostajem u ćeliji sa svojim mužem i njegovim cimerom iz ćelije. Imaju mjesto u krugu zatvora. To je kao mala kućica, a ti si je postaviš kako hoćeš u tih 48 sati", ispričala je. Arogrance je također opisala kako bi donosila hranu za pečenje na roštilju koji su osigurale zatvorske vlasti. Priznala je da bi i dubinski očistila prostor prije nego što bi uživali u posjetima objasnivši: "Ja dubinski čistim prije nego što bilo što napravimo. Sve dezinficiram - neću čak ni sjediti na kaučima."

Arrogrance priznaje da je potrošila tisuće na kupnju dizajnerske odjeće i mirisa za Zyiona, kao i da je potrošila malo bogatstvo na pozive u zatvor. Starija sestra Dorothy ju je kritizirala, te je rekla da je Arrogrance potrošila "smiješan" iznos. "Nije mi se svidjelo koliko su pričali. To me je baš naživciralo. Razgovarali bismo i usred razgovora ona bi rekla 'Oh Z zove, morat ću te nazvati kasnije.' Upravo su razgovarali prije 10 minuta i on opet zove? O čemu vi imate razgovarati? Mislim da je vjerojatno potrošila 1000 dolara u tjednu na telefonske pozive što je meni bilo smiješno", rekla je.

Međutim, Arrogrance misli da ljudi jednostavno "ne razumiju" njihovu vezu i koliko je to čini sretnom jer je Zyion trenutno na probnoj kazni i ima elektronsku narukvicu na gležnju.

