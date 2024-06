Par između kojeg je 20-godišnja razlika odgovorili na najčešće pitanje koje im se postavlja: 'Nama to funkcionira'

Kad je ljubav u pitanju, mnogi kažu da su godine samo broj. Ali ponekad kada postoji velika razlika u godinama, ne čudi što ljudi postaju znatiželjni. Pogotovo ako ste u različitim fazama života. Međutim, ako se dovoljno volite, nema razloga da između parova dođe do problema.

A to je svakako slučaj s Krisom i Hillary, koji često na internetu dijele o svom životu u kamp prikolici. Budući da su tako otvoreni o svojim životima, par se suočava s mnogo znatiželje o svojoj vezi od 20 godina razlike u godinama. Nedavno je par koji živi u SAD-u, a koji je zajedno više od šest godina, na TikToku podijelio pitanje koje im se najčešće postavlja – i odgovorio na njega vrlo iskreno, piše Mirror.

U TikToku, Hillary je objasnila: "Mi smo par s razlikom u godinama, i imamo 20 godina razlike u godinama između nas dvoje, i dobivamo mnogo pitanja o našoj vezi. Pitanje broj jedan je ovo, a to je 'želimo li imati zajedničku djecu'." Kris je rekao da već ima dva sina u srednjim 20-ima koje obožava, ali da ne želi imati više djece. "Postajem malo stariji i ne želim djecu", dodao je.

Hillary, koja je u srednjim 30-ima, objasnila je da "nikad prije nije željela djecu". "Često sam dobivala to pitanje, ljudi bi rekli 'pa zar ne želiš imati djecu?', a odgovor je ne. Nikada nisam htjela imati svoju djecu. Jednostavno nikada imala sam taj majčinski osjećaj, ali volim svoje pse", rekla je. Hillary je priznala da je ovo pitanje s kojim se mnoge žene suočavaju, bez obzira jesu li u vezi s velikom razlikom u godinama ili ne. Ali također je željela da žene znaju da je, za one koji ne žele djecu "to potpuno u redu".

Nastavila je objašnjavati: "Odnos između Krisa i mene je stvarno odličan. Volim njegovu djecu i jako se dobro slažemo. Ja sam zapravo bliža po godinama njegovoj djeci nego Krisu, ali nama to funkcionira. " Međutim, priznala je da je nevjerojatno važno voditi te razgovore u ranoj fazi veze.

"Ako imate veliku razliku u godinama između vas dvoje, svakako želite biti sigurni da ste na istome, odnosno da imate ista razmišljanja i da ste u istoj fazi života", dodala je. Hillary i Kris, koji su se upoznali dok su radili u istoj tvrtki, vjenčat će se kasnije ove godine.

