Kako ljudi koji varaju uspiju 'hendlat' više partnera odjednom? Evo što su rekli Hrvati!

Ljubavni odnosi sami po sebi mogu biti dovoljno složeni, no što kada netko odluči balansirati između više partnera u isto vrijeme? Upravo to pitanje postavio je jedan korisnik na hrvatskom Reddit kanalu: "Kako ljudi koji varaju uspiju 'hendlat' više partnera odjednom?" Tema je izazvala bujicu odgovora, od onih humorističnih do ozbiljnih, u kojima su korisnici podijelili svoja mišljenja, iskustva i teorije o ovoj kontroverznoj temi. U nastavku donosimo najzanimljivije komentare iz ove intrigantne rasprave.

‘Laganjem. Zapravo je jednostavno ako voliš lagati i nemaš taj grč kad svjesno govoriš neistine’, napisao je jedan korisnik, a drugi šaljivo dodao: ‘Ne mogu naći ni jednu curu, a kamoli više njih…’. ‘Iskreno ovo i mene zanima. Kao...odakle vam snage?’, upitala se treća.

‘Rekao bih da su neki ljudi konstantno osuđeni u traženju sebe kroz afekte i tuđa tijela... to je jedna vrsta pakla’, piše idući, a jedna je korisnica podijelila osobno iskustvo: ‘Kao osoba koju su varali oba dečka do sada, sve se može kad se hoće, kad ti hrani ego ili kad te druga osoba ne ispunjava na neki način pa to tražiš kod druge’.

‘Vrhunski manipulatori to lako uspijevaju. Lažu u trenutku, smišljaju izgovore, planiraju tajne susrete. Njima je to igra, izvor zabave i zadovoljstva baš kao što je nekome pogledati dobar film ili otići na pivo’, dodaje jedna od korisnica, a drugi priznaje: ‘Meni je bio problem što nisam znao što sam kojoj pričao’.

‘Nisam varala ali sam svojevremeno radila sa ljudima koji su varali. Većina ih je varala dugo dugo jer se činilo nemoguće obzirom da su obiteljski ljudi posao-kuća, on clock, kad gle čuda, varali na poslu, s kolegama. Ne traje seks ne znam koliko... ako je seksualno. A sve su krili na mobitelima. Većina je na prostitutke išla kad su izlazili sa "dečkima" ili djevojke su bile s ljubavnicima kad su govorile da su s prijateljicama. Zato sam extra kontra šifri na mobitelima ili bilo kakvog skrivanja ičega. Ako imaš potrebu lagati.. off you go’, piše jedna.

‘Baš danas sam to osjetio na vlastitoj koži. Kad te netko vara, laže ti u oči i hendla se samo tu osobu. Hendlanje se svodi na ignoriranje osobe s kojom si, dok je osoba s kojom se vara prioritet’, priznaje jedan, ‘Vrlo jednostavna dinamika sve u svemu, sve dok osoba koju se vara ne vidi/šuti nakon čega postaje kompleksno’.

‘Veliki broj ljudi ne radi 8 sati dnevno. Lažu da su duže na poslu, da su kod prijateljica/prijatelja itd. Nije to toliko teško uopće’, kaže idući, a treći dodaje: ‘Evo baš prije par dana pričam s jednom ženskom, kao trebala je na dejt s likom koji je iznenadno morao otići na posao, ali nema veze u roku 1h našla je drugog s kojim je bila do ponoći nakon toga je otišla novom liku gdje je bila do 3h pa je ipak odlučila da to nije valjda bilo to i otišla je kod još jednog lika kod kojeg je bila do jutra. Pitam ja nju pa zašto, kako, odakle ti snage? Pa radim to zato što mogu i zanimljivo mi je’.

‘Uglavnom se radi o ekstrovertima. Taj tip ionako preferira biti među ljudima pa im sigurno nije teško usput se malo i seksat sa strane’, kaže jedan, a drugi dodaje: ‘Nisam varao nikada, ali bi izlazio s više cura odjednom, jednostavno nijednu ne bi vidio kao potencijal za nešto više i samim time ne bi im davao pažnju koliku bi davao jednoj za koju misli da može prijeći u nešto više, pomagalo je što sam veći dio perioda u kojem sam to radio bio student, ali i dok sam radio bi našao vremena, s jednom u ponedjeljak poslije posla đir, u petak s jednom npr. u kino pa kod mene i u subotu s nekom đir u grad pa poslije ako prođe kod mene, ako ne samo ostanem u gradu i javim se nekom prijatelju u blizini, pojedem nešto’.

