Ovo morate znati: Kako pomoći osobi koja je doživjela toplotnu iscrpljenost ili toplotni udar

Pred nama su dani velikih vrućina pa je do daljnjega poželjno izbjegavati izlazak na sunce. No, ponekad je to nemoguće izbjeći zbog posla ili drugih obveza. Pritom valja imati na umu kako pretjerano izlaganje suncu i visokim temperaturama, bez odgovarajuće zaštite, može dovesti do toplotne iscrpljenosti, pa čak i toplotnog udara, upozorava engleski National Health Service.

Kod toplinske iscrpljenosti, potrebno je odmah reagirati, a prepoznat ćete je po simptomima kao što su umor, vrtoglavica, glavobolja, mučnina ili povraćanje. Osobe koje dožive toplotnu iscrpljenost pretjerano se znoje te imaju blijedu i vlažnu kožu, može se pojaviti i osip od vrućine, grčevi u rukama, nogama i trbuhu. Dolazi i do ubrzanog disanja i povećanog broja otkucaja srca te visoke temperature. Javlja se vrlo jaka žeđ i slabost.

VEZANI ČLANCI:

Toplinska iscrpljenost može se javiti kod odraslih, ali i kod djece koja tada postaju razdražljiva. Ako netko pokazuje znakove toplinske iscrpljenosti, potrebno ga je rashladiti i dati mu tekućine. Pritom je najvažnije pridržavati se četiri osnovna koraka.

Prije svega, premjestite osobu koja se ne osjeća dobro na hladno mjesto. Zatim s nje uklonite svu nepotrebnu odjeću, poput jakne ili čarapa. Dajte joj da pije hladnu vodu ili drugi napitak koji će se rehidrirati. Važno je i rashlađivanje kože. Osobu koja je doživjela toplotnu iscrpljenost poprskajte ili obrišite hladnom vodom i rashladite je lepezom. Hladni oblozi, umotani u tkaninu i postavljeni ispod pazuha ili na vrat također su korisni. Ostanite uz osobu kojoj nije dobro dok joj ne bude bolje. Trebala bi se početi rashlađivati i osjećati bolje unutar 30 minuta.

GALERIJA: Po noći vam je vruće? Uz ove trikove spavat ćete 'kao beba'!

Ako joj, unatoč ukazanoj pomoći, nije bolje ni nakon 30 minuta, moguće je da je doživjela toplotni udar. Njega još prepoznajemo po vrlo visokoj temperaturi, vrućoj koži koja se ne znoji te može izgledati crveno, ubrzanim otkucajima srca, ubrzanom disanju ili kratkom dahu, zbunjenosti i nedostatku koordinacije, napadajima ili grčevima te gubitku svijesti.

Osobu koja pokazuje ovakve simptome te izgubi svijest stavite u bočni položaj i potražite stručnu medicinsku pomoć.

Da biste izbjegli bilo koju od ovih situacija pridržavajte se uputa liječnika vezanih uz velike vrućine: pijte više tekućine, posebno ako ste aktivni ili vježbate, nosite svijetlu, laganu odjeću, izbjegavajte sunce između 11 i 17 sati, izbjegavajte alkohol i ekstremno vježbanje, zamračite stan te isključite električne uređaje i svjetla koja zagrijavaju prostor.

Preporuke HZZJZ-a za javnost: Kako se zaštititi od velikih vrućina