Ovo je osam najneobičnijih i jedinstvenih fotografija iz ljudske povijesti koje prije vjerojatno niste vidjeli

Fotografija je najbolja uspomena i dokaz nekog vremena, a neke fotografije na šokantan način svjedoče pojedinom razdoblju u povijesti. U nastavku smo izdvojili 8 fotografija koje se ne viđaju često, a pokazuju zanimljive trenutke iz ljudske prošlosti.

Padanje u nesvijest ispred kraljice

Upoznavanje kraljice Elizabete dosta je impresivan događaj, ali jedan vojnik učinio ga je još pamtiljivijim. Jednog vrućeg, ljetnog dana, 30. lipnja 1970., kraljica Elizabeta tradicionalno je proslavila svoj rođendan jašući uz svoju trupu na ceremoniji. Jednog vojnika u krivom trenutku je dotukla velika vrućina i on se onesvijestio taman ispred kraljice.

Foto: youtube

Operacija na sebi

Leonid Rogozov bio je liječnik opće medicine, a 1961. godine pridružio se arktičkom istraživanju sa Sovjetskim savezom. Zadobio je upalu slijepog crijeva te kada je shvatio da je jedini liječnik u grupi, morao je izvršiti operaciju na samome sebi, ako je htio preživjeti. Operacija je trajala jedan sat i četrdeset pet minuta, a Rogozov je često morao uzimati pauze kako bi se oporavio od slabosti i vrtoglavica koje su ga snalazile.

Foto: youtube

Prijenosna televizija

Izum televizije bio je veliki napredak, pogotovo kada se shvatila njezina korist u zabavljanju ljudi. Nakon izuma televizije, ljudi su počeli osmišljavati razne uređaje koji bi pomogli u nošenju televizije sa sobom, to jest osmišljavanja prijenosne televizije. Često su ti izumi bili veliki i teški, stoga nije ni čudno da ovaj izum nikada nije zaživio.

Foto: youtube

Testiranje na Bikini otočju

Između 1946. i 1958., SAD je detonirao 23 nuklearne naprave na Bikini otočju. Diljem tog otočja, postojalo je nekoliko lokacija za detonaciju, uključujući i jednu podvodnu lokaciju. Prva testiranja provodila su se pod kodnim nazivom ‘operacija raskrižje’, a sve se događalo za vrijeme Hladnog rata sa Sovjetima. Ova nuklearna testiranja zagadila su tlo i vodu, a samo područje postalo je opasno za život. No same eksplozije nanijele su velike posljedice ljudima koji su živjeli u blizini. SAD je platio dvije milijarde dolara kao kompenzaciju za štetu. Otočje je 2014. godine proglašeno sigurno za život, ali tek se nekolicina ljudi vratila zbog straha od radijacije.

Foto: youtube

Transport siročadi

Tijekom Vijetnamskog rata mnoga djeca ostala su bez svojih roditelja te postali siročadi. U razdoblju od 1973. do 1975. godine radila se operacija ‘Babylift’, što je bila masovna evakuacija djece iz Južnog Vijetnam. No nažalost let je tragično završio, avion je pao sa 78 beba i oko 50 odraslih osoba.

Foto: youtube

Borba iz rovova

Tijekom Prvog svjetskog rata, rovovsko ratovanje bila je taktika kojom su se vojnici često koristili kako bi izbjegli neprijateljsku vatru. Vojnici su kopali rovove u kojima su ratovali, ali i živjeli. Svoje ležajeve radili su od zidova, a zahodi su im bile rupe u tlu. Takvi uvjeti života prouzrokovali su brojne bolesti. Jedna od najčešćih bolesti bilo je, takozvano, rovovsko stopalo. Ono je bilo uzrokovano gljivičnom infekcijom uzrokovana mokrim, hladnim i nehigijenskim uvjetima u rovovima.

Foto: youtube

Povratak vojnika kući

Nakon vojne akcije u Europi 1945. godine, kraljica Elizabeta pobrinula se za siguran prijevoz i povratak američkih vojnika kući, u New York. Nije im smetalo što nisu imali mjesta ni za sjediti ni za ležati, dovoljna im je bila misao da su porazili Hitlera te da se vraćaju kući.

Foto: youtube

Pacijent nakon lobotomije

Prva lobotomija izvedena je 1963. godine u SAD-u. To je bila procedura u kojoj su mentalno bolesnim pacijentima gurali igle u glavu i prčkali im po mozgu, a ona je odavno zabranjena. No i danas su važna dva pitanja: kako je uopće postala popularna te trebaju li se liječnici ispričati svojim pacijentima.

