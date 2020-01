Sjedilački način života više nikada neće biti isti: Izumili stol za ležanje na poslu!

Neki su se već u uredu unaprijedili odabirom stajaćih stolova kako bi leđa, držanje i kralježnica zaposlenika bila u dobrom stanju. Kompanija The Altwork Station otišla je nekoliko godina u budućnost sa svojim futurističkim dizajnom novog uredskog stola. Zapravo, to nije samo stol - to je stolica koja ima sve što vam treba zakačeno za sebe. "Stol, miš, kompjutor, tipkovnica i monitor - okruženi ste svime što vam treba", kažu iz kompanije. Najbolja stvar ovog izuma je ta što korisnicima dopušta da su u ležećem položaju. Tako će, tvrde izumitelji za LADBible.com, zaposlenici biti bolje fokusirani na zadatke.

Foto: Altwork

Očekivano, ovaj izum nije jeftin - 52 000 kuna treba izdvojiti za stolicu koja ima utičnice i kućište koje može držati teške kompjutore.

"Beskrajno sjedenje ili stajanje dovodi do nervoze - nemirne noge, neispravna kralježnica dovode do dekoncentracije. Uz ovu stolicu se vaš mozak više fokusira na posao i zadatke. Samo se trebate osloboditi straha da će vam ekran pasti na lice."

Ipak, neki misle kako ovo nije dobro rješenje jer nekih 6 do 8 sati u prosjeku provedemo spavajući, dakle u ležećem položaju. U istom ćemo provesti još 6 do 8 sati na poslu. Izumitelji su i na to mislili, pa se tako stolica može podesiti na sjedeći položaj.