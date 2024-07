Ovo je najusamljenije mjesto na Zemlji: Najbliži ljudi su na Medunarodnoj svemirskoj postaji!

'Svijet je mali', kako kaže izreka, ali zapravo i nije. Jedno mjesto na našem planetu toliko je daleko od bilo kojeg mjesta da su najbliži ljudi na Međunarodnoj svemirskoj postaji. Točka Nemo, koja je dobila ime po mornaru podmornice iz Jules Verneove knjige Dvadeset tisuća milja pod morem, toliko je izolirana u Tihom oceanu da je najudaljenija točka na Zemlji od kopna. Najbliža civilizacija je ona na Uskršnjem otoku - udaljena nekih 4100 kilometara, piše Mirror.

"Čudno je razmišljati o tome, ali da ste tamo sami, najbliži drugi ljudi zapravo bi bili astronauti na Međunarodnoj svemirskoj postaji, koja bi bila udaljena 415 kilometara. Ako bi vam trebala nečija pomoć ovdje, bilo bi potrebno 15 dana da najbliži ljudi dođu do vas (brodom)", objasnio je na TikToku ljubitelj prirode korisničkog imena 'Psychopoly'.

VEZANI ČLANCI:

Riječ je o zamišljenoj točki koja predstavlja takozvani "oceanski pol nepristupačnosti", a 1992. definirao ju je hrvatsko-kanadski istraživački inženjer Hrvoje Lukatela. Nemo na latinskom znači "nitko", što je prikladno ime kada pogledate prizor koji će vas dočekati ako potražite njezinu lokaciju na Google karti.

Lukatela nikada nije posjetio točku kojoj je dao ime, već je izračunao njezinu poziciju tako što ju je postavio u središte kružnice koju određuju atol Ducie, Motu Nui, inače najjužniji otok Uskršnjih otoka, te Maher Island na Antarktici.

The oceanic pole of inaccessibility, also known as Point Nemo, is the place in the ocean that is farthest from land pic.twitter.com/ffNf7KRMZO