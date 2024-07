Posjetio je sve zemlje svijeta i sada tvrdi: 'Samo je jedna savršena. Najljepša je na svijetu'

Muškarac koji je obišao sve države na svijetu podijelio je svoja najbolja i najgora iskustva, otkrivajući jedan problem koji je čest među Amerikancima. Putovanja su neosporno zabavna. Bez obzira jeste li tip osobe koja uživa u opuštanju uz bazen s Pina Coladom ili avanturist koji voli istraživati, uvijek postoji nešto što može zadovoljiti vašu želju za avanturom. No, Drew Binsky iz Arizone pravi je svjetski putnik, jer je obišao svaku zemlju na našem planetu, piše UNILAD.

Od užurbanih brazilskih favela do slikovitih grčkih pejzaža, Drew je svugdje bio i sve doživio. Ima li on omiljenu zemlju? Apsolutno, čak ju je nazvao 'mjesto koje ima sve što možete poželjeti u jednoj zemlji'. No, nisu sva mjesta koja je posjetio bila tako gostoljubiva prema Drewu, a ulazak u neka od njih bio je prava avantura.

Njegovo najteže iskustvo s ulaskom u neku zemlju dogodilo se kada je pokušao ući u Venezuelu. Drew je istaknuo da su takve poteškoće posebno česte za Amerikance. ‘Na kraju sam dobio vizu od venezuelanskog veleposlanstva, ali bilo je vrlo komplicirano zbog sankcija i političkih tenzija između SAD-a i Venezuele. Ipak, uspio sam je dobiti u zadnji trenutak’, objasnio je.

Uz sve poteškoće putovanja svijetom, dolaze i neki zaista izvanredni i nezaboravni trenuci. Za Drewa, upoznavanje različitih kultura je ono što ga najviše privlači. ‘Posebno uživam u posjetima autohtonim plemenima jer to pokazuje da svijet nije svugdje opsjednut tehnologijom i elektronikom’, rekao je, ‘Divno je upoznati ljude i vidjeti kako žive u udaljenim mjestima; planiram ih i dalje posjećivati, uglavnom u Africi, ali i u Južnoj Americi i Indiji’.

Naravno, upoznavanje novih kultura donosi i prilagodbu, osobito za nekoga iz SAD-a. Je li Drewu bilo teško prilagoditi se? ‘Ne baš, smatram da je blagoslov što mogu upoznati ljude i dokumentirati njihove živote. Tako da nikad nije bilo teško. Nikad nisam imao problema s upoznavanjem drugih ljudi i pomaganja da se osjećaju ugodno pred kamerama’, rekao je.

Iako su susreti s plemenima fascinantni, jedna zemlja mu je ostala posebno u srcu. Na pitanje koja mu je najdraža zemlja koju je ikad posjetio, Drew je odgovorio: ‘Rekao bih Filipini. Mislim da je to najljepša zemlja na svijetu, vrlo sigurna i puna dragih ljudi. Ima sve što možete poželjeti u jednoj zemlji’. Iako su mu Filipini najdraži, Drew planira u budućnosti živjeti u Dubaiju sa suprugom, zbog kulture koja ga privlači.

