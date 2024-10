Ovo je 15 iznenađujućih razloga zbog kojih vam ispada kosa

Pogledajte još jednom nuspojave lijekova koje uzimate, gubitak kose možda je na popisu, piše WebMD. Primjeri takvih lijekova uključuju lijekove za razrjeđivanje krvi, lijekove protiv akni s visokim udjelom vitamina A, anaboličke steroide ili lijekove za artritis, depresiju, giht, srčane probleme ili visoki krvni tlak. Razlog ispadanja kose može biti i da ste nedavno rodili. Tijekom trudnoće, vaši hormoni sprječavaju ispadanje kose onoliko često koliko se to inače događa. To može učiniti kosu gušćom i bujnijom. Nakon poroda, gubite dodatnu kosu koju ste zadržavali dok su se hormoni ponovno mijenjali. Sve bi se trebalo izbalansirati unutar tri do šest mjeseci.

Nemate dovoljno željeza. Željezo pomaže održati kosu zdravom. Kada razina željeza padne, može se dogoditi ispadanje kose. Vjerojatno ćete primijetiti i druge znakove da je niska razina željeza kriva za gubitak kose, poput lomljivih noktiju, žućkaste ili blijede kože, kratkog daha, slabosti i ubrzanog otkucaja srca. Nekada razlog može biti i stres. Velike količine stresa mogu natjerati imunološki sustav da napadne vaše folikule kose. Puno briga i tjeskobe također može zaustaviti rast kose, što je čini podložnijom ispadanju kada je češljate.

Imali ste operaciju mršavljenja… Vjerojatnije je da ćete se suočiti s ovim simptomom nakon operacije ako su vam razine cinka niske, ali uobičajeno je izgubiti dio kose nakon barijatrijske operacije. Liječnik vam može preporučiti dodatke cinka i bakra kako bi se zaustavio gubitak kose. Kosa će ispadati i ako ne unosite dovoljno proteina. Kada tijelu nedostaje proteina, ono pronalazi način da štedi gdje može, uključujući zaustavljanje rasta kose. Otprilike dva do tri mjeseca nakon toga, kosa počinje opadati. Dodavanje više mesa, jaja, ribe, orašastih plodova, sjemenki i mahunarki u prehranu može povećati unos proteina.

Hormonska kontracepcija poput oralnih kontraceptiva, implantata, injekcija, vaginalnih prstena i flastera može izazvati gubitak kose ako imate obiteljsku povijest ovog problema. Liječnik bi vam mogao preporučiti nehormonsku opciju koja bi vam mogla pomoći u zadržavanju kose. Ne samo da početak hormonske kontracepcije može izazvati gubitak kose, već to može učiniti i njen prestanak. Vjerojatno ćete primijetiti promjenu nekoliko tjedana ili mjeseci nakon što prestanete s uzimanjem.

Ponekad je vaša rutina stiliziranja kose razlog zašto vam kosa počinje pucati ili ispadati. Prečesto korištenje šampona, češljanje ili četkanje kose dok je mokra, trljanje kose ručnikom ili previše agresivno ili često četkanje može opteretiti vlasi i uzrokovati njihovo pucanje. Dva velika uzroka lomljenja su npr. prezategnute pletenice i ekstenzije koje opterećuju kosu. Svakodnevno korištenje sušila za kosu, pegle za kosu ili uvijača isušuje kosu i olakšava njeno lomljenje i ispadanje. Izbjeljivanje, boje za kosu, sredstva za ravnanje i lakovi za kosu mogu učiniti isto. Gubitak kose je simptom više od 30 bolesti, uključujući sindrom policističnih jajnika, lišajeve na vlasištu, poremećaje štitnjače i autoimune bolesti. Također možete izgubiti kosu ako imate gripu, visoku temperaturu ili infekciju.

Vaša kosa nije imuna na štetu koju pušenje može izazvati. Toksini iz cigaretnog dima mogu ometati folikule kose i spriječiti njen rast i ostanak na glavi. Isto tako, hormonske promjene u menopauzi mogu pojačati ispadanje kose. Trebalo bi se smiriti nakon otprilike 6 mjeseci. No, ako primijetite da vam se razdjeljak širi ili da gubite kosu na vrhu i tjemenu glave, obratite se liječniku. Možda imate ženski oblik ćelavosti, koji se može liječiti. Nekada se javlja i poremećaj čupanja kose, ili trihotilomanija. To je mentalno zdravstveno stanje zbog kojeg osjećate potrebu da čupate kosu s vlasišta. Može biti teško prestati, čak i kada počnete primjećivati ćelave dijelove. Kada imate ovaj poremećaj, možda ćete također željeti čupati trepavice ili obrve.

I anoreksija (premali unos hrane) i bulimija (povraćanje nakon jela) mogu izazvati ispadanje kose, jer vaše tijelo ne dobiva hranjive tvari potrebne za rast i održavanje zdrave kose. To su mentalni poremećaji. Potrebno ih je liječiti uz pomoć tima stručnjaka za mentalno zdravlje, nutricionista i drugih medicinskih stručnjaka.

