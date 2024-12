Posljedice su to prijašnjeg života i rada. Prije skoro dvije godine prvi put sam se susreo s Prirodnom biljnom masti od deset ljekovitih biljaka gospodina Andrije i mogu posvjedočiti da sam bio vrlo ugodno zatečen. To me privuklo da ću ju vjerojatno koristiti tijekom cijelog života. – svjedoči gospodin Boris iz Zagreba.

Najviše ga je smetalo, kaže, što bi ga noću budila bol u raznim dijelovima tijela. – Tad bih si utrljao tu čudnovatu, čarobnu, ljekovitu mast i nastavio spavati fantastičnim snom. Zato sam ju počeo primjenjivati redovitije i pedantnije. Mazao sam se i u jutro i tijekom dana, ali najčešće u jutro nakon buđenja i uvečer prije spavanja, na bolna mjesta, na sve zglobove, posebno koljena i kičmu. Ova mast djeluje nevjerojatno, bolje od svih preparata koje sam dosad koristio. Rezultati su fantastični i od srca mogu preporučiti svima Prirodnu biljnu mast od deset ljekovitih biljaka gospodina Andrije – ističe gospodin Boris. Naravno, već ju je preporučio svojim bližnjima, ali i kolegama, profesionalnim vozačima, kao što je bio on.

- Mast mi ne može promijeniti kosti, ali toliko dobro djeluje na sve zglobove, na ramena, trticu, kičmu, zglobove nogu... Nevjerojatno je kako ju organizam lako upija i vrlo brzo počinje djelovati. To me oduševilo, pogotovo kad vas zaboli tako da ne možete spavati, kada vas bol probudi. A čim se namažete, niti pola sata kasnije opet mirno spavate. Ima i ugodan miris, znao sam namazati sljepoočice i sinuse, također pomaže – veli zadovoljni gospodin Boris i zahvaljuje gospodinu Andriji što proizvodi takvu djelotvornu ljekovitu biljnu mast koja pomaže i olakšava život.

PRIRODNA BILJNA MAST OD 10 LJEKOVITIH BILJAKA

Stoljećima se u narodnoj medicini koristio gavez, jer sadrži alantoin koji pomaže u zacjeljivanju rana i obnavljanju kože, prebiotik inulin te kolin koji djeluje protuupalno. Djelotvornost povećava i devet ostalih ljekovitih biljaka koji u suglasju s gavezom daju snažan prirodni lijek za brojne zdravstvene tegobe. Prirodna biljna mast djelotvoran je lijek namijenjen svim dobnim skupinama.

UDRUŽENA SNAGA 10 LJEKOVITIH BILJAKA

otklanja bolove u zglobovima, kralježnici i mišićima uzrokovane iščašenjima i puknućima, artritisom i gihtom, križoboljom ili reumom .

pomaže kod upaljenih i proširenih vena, hematoma

kod raznih oblika dermatitisa, gnojnih čireva, psorijaze

umiruje i otklanja hemoroide, posljedice opekotina

sprječava i otklanja dekubitus

uklanja ciste na dojkama

služi za njegu ispucalih ruku i peta, liječenje sportskog stopala i gljivica na raznim dijelovima tijela

liječi glavobolju i migrene

Uporaba: umasirati na bolno mjesto odnosno oštećenu kožu nekoliko puta dnevno

Zapremina 200ml – 23€

Zapremina 400ml – 40€ AKCIJA!

Foto: OPG Beraković

Alkoholna biljna tinktura “ČISTAČ DIŠNIH PUTEVA“

NUTARNJA PRIMJENA

Čisti dišne puteve i pomaže u liječenju plućnih oboljenja (astma i bronhitis)

Pročišćava krv od toksina, pomaže kod hepatitisa, jača krv kod slabokrvnih osoba, povećava razinu C vitamina

Poboljšava rad mozga i srca

Pomaže kod dijabetesa

Smanjuje upalne procese, pomaže kod reume i gihta

Pospješuje probavu i rad želuca

Liječi gastritis, katar crijeva

Pojačava izlučivanje mokraće

Čisti jetru od masnih stanica

Liječi afte u ustima

Povoljno utječe na plodnost i rješava ginekološke probleme (CIN 1 i CIN 2, policistični jajnici), pomaže nakon kiretaže

VANJSKA PRIMJENA

Pomaže kod liječenja

Čireva

Varikoznih vena

Hemoroida

Reume

Artritisa

Potkožnih kvrga

Upala i ozljeda kostiju i zglobova

Raznih rana i ostalih bolesti

Uporaba: piti po jednu jušnu žlicu 3 puta na dan (ujutro, u podne i uvečer) prije jela ili mazati bolno, upaljeno ili ozlijeđeno mjesto

Zapremina 2.5dcl – 22€

Foto: OPG Beraković

Alkoholna biljna tinktura “ČISTAČ KRVNIH ŽILA“

DIURETIK

Pomaže kod:

Akutnih i kroničnih edema, zatajenja bubrega, zatajenja srca, povišenog krvnog tlaka, glaucoma

Sprječavanja kardiovaskularnih bolesti, moždanog i srčanog udara, krvnih ugrušaka, aritmije srca

Čisti krv od masnoće

Snižava krvni tlak

Pomaže kod dijabetesa

Sprječava razne alergije

Uništava štetne bakterije stafilokoke i streptokoke

Otapa bubrežne i žučne kamence, pomaže kod bolesti mokraćnih puteva

Pomaže kod negativnih posljedica kemoterapije, nesanice i opadanja kose

Potiče rad jetre, bubrega i prostate, poboljšava rad želuca

Čisti crijeva i normalizira crijevnu floru

Pomaže kod nadimanja i plinova, raznih grčeva, proljeva

Pospješuje potenciju, umanjuje klimakterične tegobe

Ublažava upale zglobova, artritis i artrozu

Pomaže u liječenju plućnih oboljenja, bronhitisa, astme i gripe

Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)

Zapremina 2.5dcl – 23€

Foto: OPG Beraković



TINKTURA OD MEDVJEĐEG LUKA

OBNAVLJA I POMLAĐUJE

jača imunitet

tjera parazite, gljivice, mikrobe, viruse

čisti organizam

razrjeđuje krv i snižava visoki krvni tlak

smanjuje koncentraciju „lošeg” kolesterola u krvi

sprječava bolesti krvnih žila i time umanjuje opasnost od infarkta

pospješuje rad crijeva, liječi akutne i kronične proljeve, lijenost crijeva i tvrdu stolicu

blagotvorno djeluje na mokraćni sustav

čisti jetru od lijekova i toksina i podmlađuje ju

Poboljšava pamćenje, pomaže kod nesanice i vrtoglavice

pomaže kod osteoporoze, artritisa te reume

liječi katar pluća i s njim povezane tegobe disanja, pomaže kod oporavka od tuberkuloze

djelotvoran kod ekcema, dermatitisa, hematoma i rana

Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)

Zapremina 2.5dcl – 21€

Foto: OPG Beraković

TINKTURA OD IMELE

OPUŠTA I JAČA TIJELO

Pomaže kod

dijabetesa

reguliranja krvnog tlaka

bolesti jetre

potiče imunološki sustav na borbu protiv carcinoma

potiče imunitet

sprječava ovapnjenje krvnih žila, poboljšava cirkulaciju

čuva kardiovaskularni sustav

ublažava negativne posljedice kemoterapije

djeluje protuupalno i pomaže kod artritisa i artroza, varikoznih vena

koristi kod klimakteričnih tegoba

ublažava depresiju, nesanicu, napade straha i panike, epilepsiju

Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)

Zapremina 2.5dcl – 21€

Foto: OPG Beraković

SIRUP OD CIKLE

SIRUP OD CIKLE POMAŽE KOD:

malarije, akutnih fibroza, gripe

reguliranja krvnog tlaka

jača živce i mozak

pospješuje izlučivanje mokraćne kiseline

pospješuje čišćenje krvi

pomaže kod dizenterije

pomaže kod trajne promuklosti

anemije

raznih infekcija

liječi bolesti jetre, pospješuje rad crijeva, želuca i žuči

Uporaba: tri jušne žlice razrijediti s 2 dl hladne vode i popiti

Zapremina 1L – 21€

Foto: OPG Beraković

Alkoholna biljna tinktura OD KOPRIVE

Prokrvljuje vlasište kose, ojačava korijen kose i spriječava opadanje

čisti krv i obnavlja crvena krvna zrnca

potiče rad gušterače i slezene, regulira hormone

otapa žučni i bubrežni kamenac

čisti masne jetrene stanice

pomaže kod ciroze jetre

smanjuje masnoću u krvi

liječi gastritis i žgaravicu

jača mokraćni mjehur

liječi alergije

pomaže kod tegoba u klimakteriju

jača imunitet, sprječava širenje karcinoma

ublažava i sprječava ispadanje kose

Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)

Zapremina 2.5dcl – 21€

Foto: OPG Beraković

TINKTURA OD HRENA

PRIRODNI ANTIBIOTIK

Liječi kašalj, probavne tegobe, urinarne infekcije, reumu i akne

Stimulira lučenje želučanih i crijevnih sokova

Potiče rad jetre

Potiče rad srca i cirkulaciju

Ublažava simptome prehlade, gripe i raznih viroza

Ublažava reumu

Potiče imunološki sustav,

Uništava i uklanja razne parazite, viruse, gljivice i bakterije te pomaže u liječenju bolesti koje uzrokuju

prirodni antibiotik, probiotik i diuretic

Uporaba: piti po jednu jušnu žlicu 3 puta na dan (ujutro, u podne i uvečer) prije jela

Zapremina 2.5dcl – 21€

Foto: OPG Beraković

