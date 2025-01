Otkrio trik kako da brže utonete u san: 'Vojna' metoda uspavat će vas u dvije minute

Svi smo doživjeli borbu s pokrivačem nakon napornog dana na poslu, pokušavajući uhvatiti koji trenutak sna, ali bezuspješno. Tko su bili krivci? Zasigurno beskrajne misli ili možda šalica jake kave. I kao da okretanje i prevrtanje u krevetu nije dovoljno loše, svaka neprospavana noć samo vas priprema za još teži dan koji slijedi, zarobljavajući vas u nemilosrdnom i iscrpljujućem ciklusu.

No, postoji nada jer je jedan stručnjak za san podijelio vrhunski savjet u koji se zaklinje da vam pomaže da lako zaspite. Stručnjak za fitness Justin Agustin isprobao je "vojnu metodu spavanja' i rezultate opisao kao "nevjerojatne", piše Mirror. "Počnite s opuštanjem mišića na čelu. Opustite oči, obraze, čeljust i usredotočite se na disanje. Sada se spustite do vrata i ramena. Pazite da vam ramena nisu napeta. Spustite ih što niže možete i držite ruke opuštene pored sebe, uključujući ruke i prste", objasnio je u videu koji je objavio na TikToku.

"Dok to radite, zamislite topli osjećaj koji ide od vaše glave do vrhova prstiju, prije nego što ode od srca do nožnih prstiju. Sada duboko udahnite i polako izdahnite, opuštajući prsa, trbuh, bedra, koljena, noge i stopala", opisao je dalje postupak. Justin je podijelio još savjeta o vizualizaciji određenih umirujućih slika koje garantiraju ulazak u carstvo snova.

VEZANI ČLANCI:

Nakon što je video postao viralan, korisnici TikToka požurili su podijeliti svoja iskustva. "Ja sam dijete vojnika i to su me naučili. Također sam imao veterana kao učitelja psihologije na fakultetu koji je to podučavao. Definitivno djeluje", napisao je jedan korisnik. "Imam jaku nesanicu i ništa ne pomaže. Naspavam se uz puno lijekova, ali nikad se ne probudim odmoran. Pokušat ću ovo još večeras", napisao je drugi.