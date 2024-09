Otkrila da njezin petomjesečni sin spava u tuš kabini: 'On misli da je u svojoj sobi'

Chloe Molina je 25-godišnja majka koja je postala viralna na TikToku jer je sa svojim pratiteljima podijelila trik za putovanje koji uključuje da njezina petomjesečna beba spava u tušu kad su na odmoru. Molina i njezin suprug David prvi su put razmisli o tušu tijekom svog boravka u Meksiku u kolovozu nakon što je njihov sin Ezra bio budan cijelu noć u krevetiću koji je bio smješten pokraj njihovog kreveta u stanu za iznajmljivanje, piše People.

"Djeca znaju ako si dva metra od njih pa će se stalno buditi i vidjeti te kako spavaš pokraj njih i htjet će mlijeko. Pogotovo ako dojiš, mogu namirisati tvoje mlijeko", objasnila je Molina. Nakon što je inspiraciju pronašla kod svoje šogorice, majke četvero djece, Molina se okrenula kupaonici kao planu B. "Djeca misle da su u svojoj sobi", rekla je.

U njihovom slučaju je prostor predstavljao problem. "Nismo mogli smjestiti krevetić u kupaonicu. Jedino mjesto gdje je stao bio je tuš, pa smo krevetić stavili u tuš", priznala je Molina. Međutim, Ezra je tada prespavao cijelu noć. Molina, koja je rekla da je Ezra do sad četiri puta spavao pod tušem, jasno je naglasila da koristi kupaonicu kao spavaću sobu samo kada putuju. Međutim, okrenut će se svom ormaru ako gosti prespavaju kod nje i trebaju spavati u sobi njezinog sina.

"Stavit ćemo krevetić u naš ormar jer može stati i zatvoriti vrata. To je još jedna alternativa za stvaranje njegove vlastite sobe", objasnila je Molina. Jedno od najčešćih pitanja koje Molina dobiva o svojoj taktici je zna li Ezra da spava u kupaonici. "To je glavno pitanje. On samo zna da je to soba s vratima i da je zamračena. Ne zna da je to kupaonica", ispričala je Molina.

Još jedno pitanje koje postavljaju Molini je hoće li Ezra biti uznemiren ako netko mora na zahod usred noći. No, Molina i njezini muž na sve su mislili. "Uzeli bismo zavjesu za tuširanje i samo je malo povukli da prekrije njegov krevetić i on nas ne bi mogao vidjeti kako koristimo kupaonicu. Kada bismo završili, tada bismo ponovno otvorili zavjesu. Onda bismo otišli, a on se uopće ne bi probudio", ispričala je novopečena majka.

"Spava cijelu noć... Doslovno 12 sati", dodala je. Dok je par smatrao da je ovaj trik koristan za njihovu obitelj, Molina je dobila različite reakcije na svoju metodu. Mnogi komentari ističu probleme poput plijesni i uključivanja tuša usred noći. "Nikad nisam imala te strahove. Ne sjedimo i ne živimo u strahu. Moje mišljenje je da morate učiniti sve za što osjećate da je najbolje", priznala je.

"Odabrani ste da budete roditelj svoje bebe, pa ako smatrate da je najbolja odluka da ih stavite pod tuš u kupaonici, to je super. Svatko svoj stil roditeljstva i vi možete odabrati ono što je ispravno na temelju onoga što vjerujete da je dobro za vaše dijete", dodala je Molina.

Svoju metodu odlučila je podijeliti na TikTok-u da bi novim roditeljima dala "tračke nade" kada putuju s djecom i da se putovanju "zapravo tome raduju"zapravo raduju umjesto da se stresiraju zbog mogućnosti da djeca neće spavati. Nad svega, Molina želi da roditelji "osjete moć da odu na putovanje s djecom". "Funkcionira, iako mi ljudi ne vjeruju", rekla je Molina.

I dok su mnogi komentari puni podrške te su ljudi oduševljeni ovom idejom, ima i onih kojima ovakvo mjesto za spavanje djeteta i nije najbolje sjelo. Mnoge je zgrozilo i to što dijete spava u ormaru. "Tužno je što spava pored WC-a i iznad odvoda", "To nije baš zabavno", samo su neki od komentara.