Otišla je na vjenčanje bivšeg dečka, a onda je nastala drama: 'Mladenka je rekla da sam pala na testu'

Vjenčanje bi trebao biti dan iz snova, no jedno se vjenčanje pretvorilo u noćnu moru kada je mladoženjina bivša djevojka prisustvovala njegovoj svadbi na njegov poziv, a mladenka je kasnije za nju imala samo teške riječi. 36-godišnja žena, koja je i sama u braku, prisjetila se na Redditu da su se ona i njezin bivši dečko "prijateljski razišli" nakon što su hodali u dobi od 15 do 18 godina jer su odlučili ići na različite fakultete, piše New York Post.

"Još od fakulteta održavali smo kontakt na Facebooku gdje bismo jedno drugome čestitali rođendan ili neke velike životne prekretnice i nismo imali drugog kontakta u tih 20-ak", započela je žena. Prije otprilike godinu dana vidjela je njegovu objavu o zarukama na Facebooku i čestitala mu. Nekoliko mjeseci nakon toga, budući mladoženja javio joj se porukom da se prisjete starih srednjoškolskih dana i izrazio želju za okupljanjem povodom vjenčanja u njihovom rodnom gradu s još nekoliko zajedničkih prijatelja.

Žena je odlučila prihvatiti poziv. Rekla je da je ceremonija prošla u savršenom redu, a da su se stari prijatelji iz srednje škole sjajno zabavljali. No, stvari su ipak brzo krenule naopako. "U nedjelju ujutro probudila sam se uz gomilu Facebook poruka nove supruge mog bivšeg o mojoj smjelosti da prisustvujem vjenčanju i kako sam od svih njegovih bivših djevojaka ja jedina pala na testu", napisala je žena. "Napisala je da je jasno da ne bih trebala ići na vjenčanje bivšeg osim ako još uvijek nisam zaljubljena u njega i da sada sigurno planiram 'ukrasti' njenog novog muža", napisala je 36-godišnjakinja.

VEZANI ČLANCI:

Žena se najprije ispričala i izjavila da se jednostavno otišla ponovno sastati sa starim prijateljima, ali mladenka nije vjerovala. "Odmah je odgovorila i ponovno rekla da nijedna zdrava žena, s dobrim namjerama, nikada ne bi pomislila da je u redu prisustvovati vjenčanju njihovog bivšeg", dodala je. I dalje se ispričavajući mladenki, poslala je poruku svom bivšem da nije imala skrivene motive za prisustvovanje na vjenčanju. Muškarac je rekao da je njegov poziv bio iskren i ispričao se zbog ponašanja svoje žene.

"Stala sam na tome, misleći da je stvar gotova. Nekoliko sati kasnije nova žena mi je ponovno poslala poruku i žalila se kako sam pokušala manipulirati njezinim mužem da bi ona ispala luda", napisala je žena koja je zatim poslala snimke zaslona svom bivšem i odlučila da je najbolje da ih oboje blokira da bi izbjegla još neželjenih drama. Ipak, nema bijesa poput bijesa mladenke.

"Počela sam dobivati ​​poruke od mladenkine sestre u kojima piše da sam otrovala svog bivšeg protiv njegove žene i da sam poruke trebala zadržati za sebe", objasnila je žena. "Također mi je rekla da sam sve ovo mogla izbjeći jer sam znala da ne bih trebala prisustvovati vjenčanju svog bivšeg", rekla je žena te je pitala korisnike Reddita je li pogriješila što je otišla na vjenčanje bivšeg.

Buduća mladenka želi poslati ispričnicu onima koje neće zvati na vjenčanje: 'To je grozno!'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"To je totalno ludo. Dakle, otišla si na vjenčanje sa svojim mužem i on ti je pratnja dok ti pokušavaš obnoviti svoju srednjoškolsku vezu s mladoženjom na dan njegovog vjenčanja?!", napisala je jedna osoba o razmišljanju mladenke. U međuvremenu, netko drugi je rekao da je ovo ogroman, zakašnjeli crveni alarm za novopečenog muža. "Nadam se da nije prekasno za njega da zatraži poništenje braka jer njegova mladenka zvuči psihotično", zaključio je korisnik.