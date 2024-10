Žena se razvela od njega nakon samo četiri dana braka: 'Mislio sam da se volimo'

Jedan je muškarac podijelio kako je njegova supruga podnijela zahtjev za razvod samo četiri dana nakon njihovog vjenčanja jer je našla novog partnera. 28-godišnjak je objasnio kako je suprugu upoznao na poslu kada je potajno hodala s oženjenim muškarcem. Međutim, ova veza je puknula jer je on odbio ostaviti svoju ženu zbog nje, piše Mirror.

Napisao je na Redditu: ‘Upoznao sam je i vidio sam dublju stranu nje. Zaljubili smo se, usvojili psića i preselili zajedno tijekom Covida. Sve je bilo sjajno, naši prijatelji su se dobro slagali, a ona se integrirala dobro u moju obitelj. Zaprosio sam je s prekrasnim prstenom, unajmio izvrsnog fotografa i snimatelja, a moja obitelj se uključila u inscenaciju prosidbe’.

Međutim, tijekom njihove veze saznao je da ga je varala s ‘nekim tipom’ iz njezine teretane. Nalazila se s njim na plaži kako bi provodili vrijeme zajedno. Dodao je: ‘Bila je to ista plaža na kojoj sam je zaprosio. Tko zna što se još dogodilo? Tek kasnije sam saznao da se još dopisivala i s oženjenim muškarcem s početka naše veze, šaljući mu eksplicitne fotografije/videozapise. U svakom slučaju, dva puta sam bio prevarena u našoj vezi, a nakon drugog puta oboje smo pristali ići na terapiju pojedinačno i na terapiju za parove’.

Muškarac joj je na kraju oprostio i vjerovao je da je njihova veza jača nakon pohađanja terapije za parove. Ali, samo dan nakon njihovog vjenčanja saznao je da ga ona vara treći put. Rekao je: ‘Bio je to novi tip kojeg je upoznala u CrossFit teretani koju je otvorila nekoliko mjeseci prije našeg vjenčanja. Ne zanimaju me nikakvi detalji - je li to bila samo emocionalna vrsta varanja ili fizička. Ali, to sam saznao tek nakon vjenčanja’.

‘Noć prije našeg vjenčanja odsjeli smo u različitim sobama. U različitim hotelima, čak. Ona je bila na videopozivu s tim novim tipom i spavala je samo tri sata. A, ja? Nisam imao pojma o svemu tome i uživao sam provoditi vrijeme s obitelji i prijatelji koje dugo nisam vidio - mnogi članovi doletjeli iz inozemstva!’, dodaje.

‘Nije li to ono što smo trebali raditi? Ceremonija vjenčanja i večera bili su fantastični! Sjajni govori, dobra pića, puno plesa. Moja žena i ja smo išli na satove plesa kako bismo se pripremili za naš prvi zajednički ples. Čak smo iznenadili naše goste s CO2 topom. Bilo je tako zabavno’, prisjeća se.

Ali sljedeći dan mu je poslala poruku govoreći da treba ‘prostora za sebe’. Zatim je četiri dana nakon što su se vjenčali zatražila od njega razvod i iseljenje iz zajedničke kuće. Rekao je: ‘Tjedan dana kasnije, imala je spavala je s drugim tipom! Kako je to suludo’.

‘Malo je reći da sam bio zaslijepljen. Sada, tri tjedna kasnije, još uvijek procesuiram sve. Borio sam se da izvučem riječi, emocije su mi se skupile, hvatao sam se za bilo što što bi mi dalo odgovore. Bilo je to kao da mi je za gležnjeve vezan kamen koji me vuče ispod valova zbunjenosti i tuge’, priznaje.

Dok je većina korisnika dijelila svoje simpatije s muškarcem, drugi su se složili da mu je bolje bez nje. Jedan korisnik je rekao: ‘Nemojte se razvoditi. Poništite brak’. Drugi je korisnik dodao: ‘Mislim, nemoj se petljati sa ženom koja je u vezi s oženjenim muškarcem. Kako možeš očekivati ​​išta drugačije od razaračice domova!’. Treći je rekao: ‘Pa, spetljao si se s djevojkom koja je spavala s oženjenim muškarcem i znao si za to. Nadam se da si naučio vrijednu lekciju’.

