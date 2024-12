Osim što je nepristojno, postoji i jedan odvratan razlog zašto mobitelu nije mjesto za stolom!

Stručnjaci su izdali hitno upozorenje o korištenju mobitela za stolom, i nije samo riječ o tome da je to poprilično nepristojno. Dr. Gareth Nye, viši predavač fiziologije na Sveučilištu Chester, upozorio je da vaš pametni telefon može biti leglo štetnih bakterija koje se mogu prenijeti na stol i hranu, prenosi Daily Mail. Zabrinjavajuće je što to uključuje bakterije koje mogu uzrokovati sve, od trovanja hranom do infekcija kože. “Najčešće gastrointestinalne tegobe poput proljeva, povraćanja i drugih želučanih problema,“ objasnio je dr. Nye. “Međutim, kod osoba s oslabljenim imunološkim sustavom to može uzrokovati vrlo teške infekcije poput sepse ili upale pluća.“

Dok dr. Nye savjetuje da držite svoj pametni telefon podalje od kuhinjskog stola, ako ga se ne možete odreći, postoje mjere koje možete poduzeti kako biste spriječili širenje bakterija. Govoreći za Compare & Recycle, dr. Nye je otkrio neke vrste bakterija koje se mogu naći na pametnim telefonima. “To ovisi o vrsti posla koji vlasnik obavlja,“ objasnio je. “Zdravstveni djelatnici, mogu razviti razne bakterije, a najčešće su Pseudomonas aeruginosa (koja može uzrokovati teške respiratorne ili kožne infekcije) i Acinetobacter baumannii (koja može dovesti do meningitisa). Osobe izvan zdravstvenog sektora također nose bakterije na svojim telefonima, pri čemu su Gram-pozitivne sporogene bakterije najčešće. Te bakterije povezane su s trovanjem hranom i drugim gastrointestinalnim problemima. Gotovo sve površine telefona nose uobičajene opasne bakterije E. coli i fekalne streptokoke.“

Koliko god zvučalo odvratno, te bakterije obično dospijevaju na naše pametne telefone preko naših vlastitih ruku, prema dr. Nyeu. “Naše ruke dodiruju oko 150 različitih predmeta svaki dan, a još više ako ste, na primjer, putnik,“ rekao je. “Svaka od tih površina ima potencijal za kontaminaciju opasnijim bakterijama. Jednom kad su na našim rukama, sljedeće mjesto koje obično dodirujemo je zaslon telefona, a bakterije se prenose s bilo kojeg predmeta koji dodirujemo na telefon.

To je osobito točno kada uzmemo u obzir korištenje telefona u toaletu. Bakterije prirodno dolaze na naše ruke tijekom posjeta toaletu, zatim na naše telefone, što omogućava nastavak prijenosa dok obje površine ne budu očišćene. To može uzrokovati širenje bakterija oko stola za objedovanje ako također koristite telefon dok jedete.“

Stručnjaci iz Compare & Recycle otkrili su nekoliko savjeta za čišćenje telefona. Uklonite masku telefona i operite je u toploj vodi sa sapunom, prije nego što je potpuno osušite. “Koristite specijalizirano sredstvo za čišćenje kako biste izbjegli trajne mrlje ako je vaša maska od kože ili umjetne kože,“ navode iz Compare & Recycle. Drvenim čačkalicom uklonite prašinu ili prljavštinu iz rupica. Na kraju, koristite maramicu s 70 posto izopropilnog alkohola ili krpu blago navlaženu toplom sapunicom kako biste obrisali vanjsku stranu telefona, s posebnom pažnjom na područja oko otvora zvučnika.

“Kako biste smanjili mogućnost oštećenja vodom, izbjegavajte prskanje tekućih sredstava za čišćenje izravno na telefon i pazite na priključke,“ dodali su iz Compare & Recycle. Također je važno da redovito perete ruke kako biste spriječili širenje bakterija. Dr. Nye dodaje: “Dobra higijena ruku plus svakodnevna dezinfekcija telefona trebala bi biti dovoljna za sprječavanje većine infekcija.“

