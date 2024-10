Je li sigurnije skuplje stvari online kupovati preko mobitela ili kompjutera?

Nedavno je viralna objava na društvenim mrežama Jessie Frazelle, direktorice softverske tvrtke Zoo, pokrenula raspravu o tome kako različite generacije rješavaju velike kupnje. Frazelle, milenijalka, napisala je: “Očito se generacija Z ismijava starijim generacijama jer nikad ne kupuju skupe stvari na mobitelu, već uvijek koriste računalo. Nikad se nisam osjećala više prozvanom zbog nečega što nisam ni shvaćala da radim podsvjesno”, prenosi Huffpost. Dakle, je li ispravno koristiti mobitel ili kompjuter prilikom online kupnji većeg iznosa?

“Odgovor je da, ne, u biti nije važno,” rekao je Marc Frankel, direktor i suosnivač Manifesta, tvrtke za kibernetičku sigurnost sa sjedištem u Connecticutu. “Postoje ugrađene sigurnosne značajke i rizici s obje opcije, možete argumentirati u oba smjera.” Chris Hauk, glasnogovornik Pixel Privacy, web stranice za zaštitu potrošača i sigurnost, rekao je za Huffpost, da kupci mogu koristiti ono što im više odgovara, zato što se mlađi korisnici, koji su odrasli s mobilnim uređajima, osjećaju ugodnije koristeći mobitele nego stariji korisnici. “Stariji korisnici poput mene, koji koriste računala od osamdesetih godina, prirodno će se osjećati ugodnije koristeći prijenosno ili stolno računalo,” dodao je. Bilo da koristite mobitel ili računalo, “ako kupujete putem službene i osigurane aplikacije trgovca, malo je šanse da ćete biti prevareni,” rekao je Hauk. Dakle, to je 1 bod za stolno računalo i 1 bod za mobitel.

VEZANI ČLANCI:

No, stolna računala imaju jednu veliku prednost, a to je veći ekran. Hauk je rekao da je potencijalni problem s kupnjom na mobitelu to što je lakše nasjesti na lažnu web stranicu. Zbog manjeg zaslona, lažna URL adresa može proći neopaženo. A neki kupci, bez obzira na dob, mogu smatrati da im je lakše obavljati važne kupnje na većem ekranu. “Ono što mi se sviđa kod preglednika na stolnom računalu ili laptopu, jest da vam na stvarima poput avionskih karata jer možete vidjeti više informacija odjednom, uključujući naknade, dodatke i poreze koji mogu značajno povećati konačnu cijenu,” rekao je Hauk. “Ako koristite mobilni uređaj, imate manje prostora na ekranu, što olakšava propuštanje detalja koji mogu dovesti do neugodnih iznenađenja.” Dakle, to je 1 bod za računalo i 0 za mobitel.

Mobiteli su u prednosti jer su – praktični. “Definitivno postoji generacijska razlika u načinu na koji ljudi kupuju online. Generacija Z je fokusirana na praktičnost, pa će vjerojatnije obaviti velike kupnje putem svojih mobitela,” rekao je Vlad Cristescu, voditelj kibernetičke sigurnosti u ZeroBounceu, tvrtki za provjeru e-pošte u Kaliforniji. “Ima smisla. Odrasli su s pametnim telefonima, a korištenje aplikacija i digitalnih novčanika poput Apple Paya im je prirodno,” rekao je Cristescu. Također je napomenuo da su mobiteli zapravo prilično sigurni zbog enkripcije i značajki poput biometrijske autentifikacije. Međutim, može se reći i da su mobiteli možda previše praktični. Ako ste skloni impulzivnoj kupnji, mogli biste prebrzo obaviti značajnu kupnju bez promišljanja. Ali ako ste u situaciji gdje morate brzo kupiti nešto skupo, mobitel je puno prikladniji. Dakle, rezultat je sada: računalo: 2, mobitel: 2.

VEZANI ČLANCI:

Lakše je razgovarati s korisničkom službom putem dok ste na kompjuteru. Frankel je istaknuo da kupnja putem računala, odnosno kompjutera, “oslobađa mobitel za pozive, posebno za one koji nisu vični istodobnom telefoniranju i pregledavanju ekrana.” To može biti korisno ako trebate razgovarati s predstavnikom korisničke službe. Naravno, generacija Z bi mogla reći: “Pa, ja mogu koristiti zvučnik i gledati ekran mobitela dok razgovaram s korisničkom službom, pa koja je razlika?” Za ovaj faktor, možemo to smatrati izjednačenjem, piše Huffpost. Rezultat: računalo: 3, mobitel: 3. Za sada izgleda kako nije važno korisite li mobitel ili računalo, no što god koristili, sigurnost je zapravo najvažnija. Iako su mobilni uređaji sigurni, mogu biti meta hakera putem tekstualnih poruka. Također, važno je ne ignorirati obavijesti o ažuriranjima softvera, jer su osmišljene kako bi spriječile napade. Dakle, zaključak prema ovim stručnjacima bio bi, računalo: 4, mobitel: 3.

Oprezno kod online kupnje: Savjeti stručnjaka da izbjegnete zamke trgovaca