Optička iluzija: Ono što prvo vidite na fotografiji otkrit će vaše strahove

Jesu li vaši strahovi povezani s djetinjstvom, roditeljima ili nečim trećim?



Naša podsvijest skriva mnoge emocije kojih možda nismo ni svjesni. U psihologiji postoje testovi koji pomažu otkriti najdublje osjećaje, a jedan takav donosimo i danas. Što prvo vidite na fotografiji otkrit će neke vaše strahove.

Foto: Daniel Pavlić

Djevojčica

Vaše potisnute emocije najvjerojatnije dolaze iz djetinjstva. To može biti trauma iz tinejdžerske dobi, ranog djetinjstva ili u čak od samog početka života. Odnos s majkom je ključan za emocionalni razvoj. Recimo, ako je dijete provelo previše vremena u bolnici daleko od majke ili je od majke dobivalo vrlo malo (ili čak ništa) ljubavi tijekom djetinjstva, moguće je da se to nesvjesno reflektira u razne strahove, npr. u strah od donošenja odluka.



Leptir

Leptir je simbol kojemu su pripisane razne vrste značenja. Prema tumačima snova, svijetli i šareni leptir je znak nade, novih događanja u životu. Tamni leptir sa svijetlim krajevima na krilima, baš kao ovaj s fotografije, povezuje se s propuštenom prilikom za kojom žalimo. Također, leptir bi mogao ukazivati na izgubljeno povjerenje ili nesvjesni strah od smrti.



Jagoda

Ako ste vidjeli prvo jagodu, to može značiti da strahujete da će vaša ljubavna veza loše završiti ili ćete se zaljubiti u nekoga tko nije za vas. Ljudi koji imaju ovakve strahove, često su u odnosima za koje misle da nemaju budućnost. Moguće je da je to povezano s lošim odnosom roditelja.

Lubanja

Lubanje zapravo na slici nema, već se radi o optičkoj iluziji u kojoj ostali motivi čine oblik lubanje. Ako ste vidjeli lubanju to pokazuje kako vas je strah da ćete se razočarati u druge ljude. Tu se može raditi i o strahu od vlastite smrti ili smrti bliske osobe. Uzrok tom strahu možda je situacija iz prošlosti u kojoj ste se osjećali bespomoćno.



Dva drveta

Stablo je simbol naših korijena, a u ovom slučaju, dva stabla tvore most koji može ukazivati na to da unutar vas postoji sukob koji još niste uspjeli riješiti. Dvojbe, strahove ili sukobe s kojima se borite i nikako ne pronalazite rješenje za njih, uklonit ćete lakše ako zamolite nekoga za pomoć, nekoga tko će sve sagledati bez predrasuda.

