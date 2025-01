Odvjetnica za razvode dala je savjet: 'Žene, izbjegavajte muškarce s ovih pet zanimanja'

Svatko želi svoju sreću do kraja života, ali ponekad to jednostavno nije u planu iz više razloga. Razvod je stvarnost s kojom se suočava mnogo parova. Razlozi za razvod mogu biti različiti, od nesuglasica i gubitka intimnosti do neprelaznih razlika u vrijednostima ili interesima. Dok su razlozi kao što su novac ili varanje često najčešći krivci za razvod, jedna odvjetnica je rekla da bi razlog moglo biti i nešto jednostavno poput nečije profesije, piše Unilad.

KK, poznata pod svojim korisničkim imenom @attykkl na TikToku, obiteljska je odvjetnica više od 13 godina iskustva te je objavila video u kojem govori o tome da se žene trebaju kloniti muškaraca s određenim zanimanjima ako žele veće šanse za zdrav brak. Iako se ne radi o pravnom savjetu, KK ove profesije doživljava kao "crvene zastavice", a dugogodišnje iskustvo potvrdilo joj je sumnje.

"Ono što sam primijetila među ovih pet profesija je da su muškarci više narcisoidni te imaju višu tendenciju za kontrolom. Obično se mnogo teže nose s razvodom. Imaju pristup poput da unište sve, 'spale zemlju' kada je u pitanju parnica", objasnila je odvjetnica. Iako svi ovi poslovi nisu povezani na vrlo očite načine, KK je primijetila da svi stavljaju čovjeka u neku vrstu položaja moći nad drugima. "Svima im je zajedničko da su 'bogovi' u svojoj profesiji", rekla je KK.

Prvo na redu našlo se zanimanje vatrogasca, a zatim policajca. "Ti si policajac, hodaš okolo s pištoljem i autoritetom", objasnila je. To bi moglo značiti da pokušavaju nametnuti moć drugima, što može biti problematično kod kuće, osobito uz promjenu dinamike odnosa. Sljedeći na popisu nalazi se vojnik. KK je objasnila da veliki aspekt ovog ponašanja može proizaći iz razlike između tretmana zvijezda na poslu i uobičajene uloge i dužnosti muža kod kuće.

"Svi vas tretiraju s poštovanjem. Onda dođeš kući i odjednom te netko traži da izneseš smeće. Mislim da je to težak prijelaz", rekla je. Kirurzi su također na ovom popisu i to zbog potpuno iste stvari kao i vojnici. "Ako ste kirurg, hodate po bolnici i glavni ste", objasnila je odvjetnica. I kao zadnje zanimanje na popisu našao se pilot.

Brakorazvodna odvjetnica je napomenula da se, od svih profesija, razlika u kontroli i poštovanju može više vidjeti među pilotima zbog toga koliko se ljudi u isto vrijeme oslanja na njih. "Oni kontroliraju živote oko 150-200 ljudi u isto vrijeme. Prema njima se postupa s ogromnim poštovanjem i imaju veliku odgovornost. I obično su vrlo narcisoidni i vrlo kontrolirajući", rekla je KK.

Unatoč tome što ima povjerenja u svoja zapažanja u vezi zanimanja, također je rekla ženama da ih uzmu s rezervom. "Ako ste u braku s nekim tko je u bilo kojoj od ovih profesija, to ne znači da je on predodređen za neuspjeh. Sigurna sam da postoje iznimke, kao i u svakoj vrsti statistike", zaključila je.