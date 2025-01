Stručnjak je otkrio: Ovo je šest pitanja koja si morate postaviti prije nego što zatražite rastavu

Rastava braka jedan je od najtežih i najemotivnijih životnih događaja s kojima se pojedinci mogu suočiti. Bez obzira na razloge zbog kojih supružnici odlučuju krenuti odvojenim putevima, razvod sa sobom nosi niz pravnih, emocionalnih i financijskih izazova. Prvi ponedjeljak u siječnju često se naziva "Dan razvoda" jer je vrhunac broja zahtjeva za razvod parova koji žele okončati svoje veze.

"Za mnoge ljude kraj godine pruža priliku da razmisle i razmotre što žele u budućnosti. Ako je vaš kućni život nesretan, onda se siječanj može smatrati prilikom za novi početak. Rijetko viđam parove koji se iz hira odlučuju na razvod, ali postoje neka ključna pitanja za koja mislim da ih je potrebno razmotriti prije donošenja odluke", rekao je James Brien, autor knjige "The Mindful Divorce: How to Heal and be Happy after Separation" i osnivač platforme Easy Online Divorce. Ovo je šest pitanja na koja morate odgovoriti i prije nego što zatražite rastavu, piše Express.

1. Mogu li se naši problemi riješiti? Razvod nikada nije laka odluka, pogotovo ako su u pitanju djeca. Stoga je važno da obje strane razgovaraju o tome mogu li se problemi popraviti. "Nevjera, financijski stresovi, rastajanje, nestajanje intimnosti... Postoje mnogi razlozi zbog kojih se javljaju problemi u braku. Kakvi god oni bili, razmislite mogu li se nadvladati. Jeste li jasno izrazili svoje osjećaje svom partneru? Često se događa da komunikacija zastane i mislimo da naš partner zna kako se osjećamo, ali to nije uvijek slučaj", objasnio je Brien.

2. Želimo li ih riješiti? Nakon što su problemi identificirani, važno je razmotriti žele li ih obje strane stvarno riješiti. "Za brak je potreban rad i, ako ga želite sačuvati, tada se u većini slučajeva oboje morate posvetiti promjenama", rekao je stručnjak.

3. Hoće li bračno savjetovanje biti od pomoći? Ponekad je komunikacija prekinuta do te mjere da je potrebna pomoć izvana. Ovdje u pomoć dolazi bračno savjetovanje. "Ako želite da brak funkcionira, ali ne znate odakle početi, savjetnik ili terapeut vam može pomoći. Iako to možda neće riješiti sve probleme, stručnjak bi vam trebao pomoći pronaći način da međusobno učinkovitije komunicirate o svojim problemima", otkrio je Brien.

4. Kako ćemo odgajati djecu? Ako su uključena i djeca, važno je razgovarati o tome kako će sve funkcionirati. "Nakon razvoda djeca su često, s pravom, prioritet. Razmislite kako bi to moglo izgledati prije nego se odlučite zauvijek rastati. Hoće li jedan roditelj preuzeti samostalno skrbništvo? Biste li podijelili roditeljske obveze? Hoće li djeca ostati u obiteljskoj kući? Važno je rano postaviti ova pitanja da biste shvatili kako će vaš život izgledati u budućnosti", objasnio je stručnjak.

5. Kako ovaj proces možemo učiniti što mirnijim? Razlaz će uvijek biti bolan, ali ne mora uništiti vaš život ili vas ostaviti s ljutitim bivšim partnerom. "Moguće je voditi sretan i zdrav život nakon razvoda, ali ključ za to je održavanje što mirnijih odnosa od samog početka. Budite jasni, otvoreni, pošteni i poštujte osjećaje svog partnera, kao i svoje", rekao je.

6. Jesmo li spremni na utjecaj na financije? Financijske implikacije razvoda mogu biti ogromne. "Pravni troškovi više ne moraju koštati cijelo bogatstvo jer se razvod može obaviti razumno i jednostavno putem interneta, ali postoje i druga razmatranja koja treba uzeti u obzir kao što su podjela imovine, zajednički dugovi i što učiniti s obiteljskom kućom", zaključio je Brien.