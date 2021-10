Nutricionistkinja: 'Slanutak je jedna od najsvestranijih namirnica koju se isplati uvrstiti u prehranu'

Slanutak je zbog svojih nutritivnih i zdravstvenih prednosti zaista fascinantna namirnica, a uz to postoji nevjerojatno puno načina na koji ga se može uvrstiti u svakonevnu prehranu; i to u slana i slatka jela; od tradicionalnog humusa, do sladoleda od slanutka..., kaže nutricionistkinja Cynthia Sass.

Pripada obitelji mahunarki i to vrsti s malim udijelom masti i velikim udijelom proteina i vlakana i jedna je od najčešće konzumiranih mahunarki na svijetu, a prema bazi podataka američkog Ministarstva poljoprivrede, 1 šalica kuhanog slanutka ima 269 kalorija, 14,5 grama proteina, 4,25 grama masti i 44,9 grama ugljikohidrata, te nevjerojatnih 12,5 grama vlakana, što je više od 44 posto preporučenog dnevnog unosa vlakana.

- Također, slanutak je pun 'ključnih' vitamina, minerala i antioksidansa; prema studiji objavljenoj u časopisu Nutrients ljudi koji ga redovito konzumiraju uz vlakna unose i više A, E i C vitamina, folata, magnezija, kalija i željeza od onih koji ga rijetko jedu - kaže Sass.

Uz to, objašnjava, jedna šalica kuhanog slanutka pokriva značajan dio dnevne potrebe za nekoliko hranjivih tvari: preko 70 posto dnevne potrebe za folatom koji pomaže u stvaranju DNK; 26 posto za željezom koje pomaže u prijenosu kisika po tijelu, 20 posto potrebe za magnezijem koji pomaže u regulaciji šećera, krvnog tlaka, te funkcije mišića i živaca; 14 posto za kalijem nužnom za kontrolu krvnog tlaka, rada bubrega, srca, mišića i živaca; te 17 posto potrebe za cinkom koji podržava imunitet.

Osim toga, rekla je Sass za Health, sve su mahunarke, pa i slanutak, prepune antioksidansima povezanih sa zaštitom od srčanih bolesti, raka i neuroloških bolesti.

Prema Harvard School of Public Health, konzumacija slanutka i drugih mahunarki smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2, srčanih bolesti i pretilosti, te povećava dobre crijevne bakterije bitne za zdravlje probave i protuupalne procese, a oni koji ga jedu redovito vjerojatnije će imati niži BMI i uži struk.

- Budući da je sličan grahu, sa slanutkom možete očekivati ​​slične probavne probleme poput plinova i nadutosti, pa suhi slanutak prije pripreme preko noći namočite u vodi, a slanutak iz konzerve temeljito ocijedite i isperite, što će pomoći u suzbijanju nadutosti - rekla je nutricionistkinja.

Kako pripremati slanutak

Sass kaže da je slanutak jedna od najsvestranijih namirnica koja se može pripremati na različite načine: može ga se dodavati u smoothije, kuhati u varivima ili peči u pečnici kao međuobrok ili dodatak salati, a izvrstan je biljni izvor proteina koji u mnogim jelima može zamjeniti piletinu ili tunjevinu.

- Može se dodati i desertima, na primjer tijestu za kekse i kolače, tamnoj čokoladi ili pudingu - rekla je Sass i dodala da se slanutak koristiti i kao veganska alternativa mliječnim proizvodima i jajima za izradu majoneze, pa čak i za pripremu veganskog sladoleda ili čokoladnog moussea.

- Svojim klijentima savjetujem da dnevno pojedu pola šalice mahunarki poput slanutka, a ako želite jesti više od toga, unos povećajte postepeno, da probavi date vremena za prilagodbu - poručila je nutricionistkinja.

